Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas accepté la proposition de prolongation de ses dirigeants au PSG. Une situation floue qui n'inquiète pas plus que cela Mauricio Pochettino, convaincu que l'attaquant français est pleinement impliqué dans le projet du club de la capitale. «Le club travaille pour prolonger les joueurs importants et Kylian a un potentiel énorme, à 22 ans. Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian Mbappé?, a questionné l'homme de 48 ans dans un entretien accordé à l'émission de la Cadena SER, El Larguero. Les informations se croisent d'une manière incroyable et tout est sorti de son contexte. Kylian est très heureux à Paris, je n'ai aucun doute là-dessus. Il aime être à Paris. L'autre jour (contre Angers, ndlr), il a simplement manifesté sa frustration de ne pas avoir marqué. Le club doit l'aider, lui et les autres, pour qu'ils prennent du plaisir.»