L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a été testé positif au Covid-19 et a été déclaré forfait pour le match d'hier de la France face à la Croatie. Le jeune Français, qui a pourtant participé à l'entraînement de lundi soir avant d'apprendre les résultats du test passé dans la matinée, est le 7e joueur du PSG à avoir été testé positif, après notamment Neymar. Le Français sera donc assurément aussi absent jeudi pour le retour du PSG en Ligue 1, à Lens, comme six de ses coéquipiers dont la superstar Neymar et les Argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes. Il risque également de déclarer forfait pour le Classique de Ligue 1 contre Marseille, prévu dimanche: selon le protocole médical de la Ligue, chaque joueur testé positif doit être isolé pendant huit jours.