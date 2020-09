Voici maintenant 3 ans, Kylian Mbappé débarquait en compagnie de Neymar au Paris SG. Grâce au Français et au Brésilien, le club de la capitale a réussi à se hisser en finale de la Ligue des Champions, malheureusement, pour eux, perdue face au Bayern Munich sur la plus petite des marges (0-1). Depuis quelques saisons maintenant, on prête à Neymar l'envie de quitter le Paris Saint-Germain. Mais il se pourrait que le premier à quitter l'Hexagone soit le Champion du monde 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps. En effet, pour le moment, le natif de Bondy ne veut pas prolonger son contrat (2022) et surtout, d'après les informations du Times, hier matin, il aurait informé le PSG et son directeur sportif, Leonardo, de son envie de quitter le club lors de la prochaine intersaison! Une véritable petite bombe donc. En 2017, déjà, il avait repoussé les offres de certains grands clubs européens, notamment le Real Madrid. La Casa Blanca a décalé ses grandes emplettes à l'année prochaine avec Mbappé en ligne de mire. D'après le quotidien anglais, le FC Barcelone, qui pourrait perdre Lionel Messi en fin de contrat dans un an, est aussi sur les rangs pour récupérer l'ancien Monégasque. Enfin, il ne faut pas occulter la Premier League. The Times explique que Mbappé est un fervent admirateur du jeu pratiqué par le Liverpool de Jürgen Klopp et que si une offre arrivait pour l'un des trois de devant (Salah-Mané-Firmino), une place se libérerait pour le Français. Enfin, selon un de ses proches, Manchester United pourrait aussi devenir une destination l'année prochaine. Reste à savoir combien Leonardo compte vendre sa jeune pépite de 21 ans.