Le stade Omar-Hamadi de Bologhine, s’avérera trop exigu pour contenir toute la foule attendue, aujourd’hui, à l’occasion de l’affiche de la 12e journée du championnat de Ligue 1, entre le MC Alger et le CR Belouizdad, dont le coup d’envoi sera donné à partir de 15h. C’est parce que les deux équipes sont les plus en vue depuis l’entame de la saison, en témoignent les deux premières places qu’elles occupent au classement général, avec un point d’avance pour les Belouizdadis. La pression sera énorme sur les deux antagonistes de la part de leurs supporters, sachant, qu’en dépit de la position actuelle de chacun d’entre eux au classement général, ce derby algérois a toujours été des plus disputés. Autre point commun entre les deux voisins et rivaux, aujourd’hui, c’est qu’ils restent sur une contre-perfor-mance lors de la précédente journée. Les Mouloudéens sont allés s’incliner à Chlef face à l’ASO (1-2), au moment où les gars de Belouizdad ont été contraints au partage des points à domicile face à l’AS Aïn M’lila (1-1). C’est dire que les deux entraîneurs, Bernard Casoni et Abdelkader Amrani, se doivent de trouver la solution idéale pour rectifier le tir et prendre une avance au classement général. Les deux techniciens auront l’embarras du choix pour composer leur « Onze » de départ, en dépit de l’absence de Harrag et Rebai pour Casoni, et Djerrar, Soumana et Keddad pour Amrani. Les deux responsables techniques ont alterné, depuis le début de la préparation de cette rencontre, entre le travail technico-tactique et psychologique. Sur ce dernier volet, ils ont tenté de dégager la pression sur leurs joueurs, en insistant sur le fait de leur rappeler qu’il s’agit, certes, d’un match important, mais loin d’être décisif, puisqu’une victoire ne vaudra, finalement, pas plus de trois points. Pour leur part, les directions des deux clubs ont joué sur la carte de la motivation financière pour pousser de l’avant leurs équipes respectives. Sonatrach, actionnaire majoritaire du MCA, a débloqué, selon certaines sources, trois mensualités aux joueurs et promettant une prime de 15 millions de centimes en cas de victoire. Madar-Holding, actionnaire majoritaire du CRB, a, pour sa part, réservé une prime de 35 millions de centimes aux joueurs, sachant que ces derniers sont à jour concernant le paiement de leurs salaires. Dans les gradins, que les supporters peuvent rejoindre aujourd’hui à partir de 11h, l’ambiance s’annonce riche en couleurs. Ceci, même si plusieurs inconditionnels des deux clubs ne peuvent assister aux débats, faute de places. Les tickets, mis en vente jeudi dans les guichets du stade du 20-Août et celui de Bologhine, ont été épuisés en un laps de temps record. Et comme l’ont dit Casoni et Amrani, le match d’aujourd’hui ne vaudra pas plus que trois points, raison pour laquelle tout le monde est appelé à se comporter de la meilleure des manières, sur le terrain et au niveau des gradins pour que cette affiche entre voisins soit une vraie fête du football et que le fair-play sera le premier et grand gagnant.