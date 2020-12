Le leader du championnat de Ligue 1 de football, l'ES Sétif, sur sa lancée, effectuera un déplacement périlleux à Alger pour croiser le fer avec le NA Hussein Dey, qui se doit de réagir, alors que le MC Alger recevra le CS Constantine dans une belle affiche, à l'occasion de la mise à jour du calendrier, prévue aujourd'hui et demain Invaincue depuis le 30 novembre 2019, toutes compétitions confondues, l'Entente (1ére, 13 pts), affrontera le NAHD (18e, 3 pts), auteur d'un mauvais départ. Les Sang et Or, qui restent sur deux défaites de suite concédées dans ses derbies face au CR Belouizdad (2-0) et à l'USM Alger (3-0), devront impérativement réagir devant le leader pour éviter de s'enliser davantage dans la crise. Mais l'ESS, vainqueur sur le fil du Paradou AC (1-0), aura certainement des atouts à faire valoir, elle qui voyage bien depuis le début de l'exercice. Le MCA, auréolé de sa victoire décrochée lundi à domicile face aux Tunisiens du CS Sfax (2-0) au 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions, recevra une équipe du CSC (11e, 6 pts) complètement libérée après son premier succès décroché lors de la précédente journée à la maison face à l'USMA (2-1). Si le MCA partira favori dans son antre du 5-Juillet, le CSC est capable de revenir avec un bon résultat, lui qui aspire à confirmer son réveil. De son côté, le champion d'Algérie sortant, le CR Belouizdad (8e, 7 pts), recevra le promu JSM Skikda (15e, 4 pts) dans un duel qui s'annonce déséquilibré. Le Chabab, considéré comme l'un des favoris en puissance pour conserver son titre, abordera ce rendez-vous pour non seulement préserver sa dynamique, mais également engranger le gain du match et s'approcher du podium, sachant qu'il compte encore deux matchs en moins à disputer. Quant à la JSMS, dont le retour parmi l'élite semble difficile, elle enchaînera avec un autre déplacement, trois jours après le point ramené de Tlemcen face au WAT (0-0). Enfin, le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou sera le théâtre d'une confrontation entre deux équipes qui traversent une bonne période: la JS Kabylie (12e, 6 pts) et l'AS Aïn M'lila (2e, 11 pts). Invaincue jusque-là, l'ASAM sera un sérieux client pour les Canaris. Ces derniers comptent aligner un quatrième match sans défaite, toutes compétitions confondues, et confirmer leurs nouvelles ambitions sous la conduite du nouvel entraîneur Youcef Bouzidi.



Programme Aujourd'hui

CR Belouizdad - JSM Skikda (14h30)

JS kabylie - AS Aïn M'lila (15h)

Demain

NA Hussein Dey - ES Sétif (14h30)

MC Alger - CS Constantine (15h)