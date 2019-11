Fin de la polémique : le choc de la 10e journée du championnat de Ligue 1, devant mettre aux prises le MC Alger à la JS Kabylie, aura lieu demain à partir de 18h45 au stade du 5-Juillet. Dans un premier temps, cette affiche allait faire l’objet d’une délocalisation au stade Omar-Hamadi de Bologhine, avant que la décision ne soit prise de maintenir la domiciliation initiale. Selon nos informations, les supporters de la JSK auront un nombre suffisant de places, lequel nombre augmentera en fonction de l’affluence. La direction de l’OCO Mohamed-Boudiaf mettra en place toutes les dispositions organisationnelles nécessaires pour réussir cet événement et faire de lui une grande fête du football. Ceci, d’autant plus que le stade olympique a été privé cette année de la première grande fête, après le forfait enregistré par l’USM Alger, lors du grand derby de la capitale face au voisin et rival, le MCA. Sur le terrain, le match de demain s’annonce des plus disputés, entre une équipe mouloudéenne qui cherche à s’emparer seule du fauteuil du leader, et une équipe kabyle obligée de réagir après sa dernière défaite chez l’USM Bel Abbès (1-2). Les Algérois se présentent avec un moral gonflé à bloc après le match nul (0-0) arraché dans la capitale du Kurdistan irakien, Erbil, face à Al-Quwa Al-Jawiya en Coupe arabe. Casoni et ses protégés auront, ainsi, une occasion en or de confirmer leur bonne forme du moment et faire d’une pierre deux coups.

En face, la JS Kabylie jouera sous forte pression. La direction du club avait décidé, dans un premier temps, de mettre un terme à sa collaboration avec l’entraîneur Hubert Velud, avant de se rétracter et le laisser en poste, étant dans l’incapacité de lui payer, le cas échéant, ses indemnités, sachant qu’il est lié par un contrat qui court jusqu’en 2021. Dans le cas d’un faux pas demain des Canaris, le président Chérif Mellal sera dans l’obligation de trouver une solution à cette affaire, surtout qu’il est déjà dans le collimateur des supporters et des proches du club, qui cherchent à le chasser de son poste. C’est dire que ce match se présentera sous de gros enjeux, pour les uns comme pour les autres. Entre-temps, tout le monde croise les doigts en espérant qu’il ne sortira pas de son cadre sportif, en offrant le spectacle qui manque tantaux matchs du championnat national.