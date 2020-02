Le nageur algérien, Jawad Syoud, a décroché la médaille d’argent de l’épreuve du 200 m 4 nages, lundi dans le cadre du meeting international de la ville de Nice (France). Jawad Syoud (20 ans) a pris la deuxième place de la finale B du 200 m 4 nages, réalisant un temps de 2:02.14, devancé par le champion d’Europe, le Suisse Jeremy Desplanches (1:57.76), médaillé d’or, et le champion du monde 2019 (petit bassin), le Hongrois Balazs Hollo (2:02.14), médaillé de bronze. Considéré comme le premier Algérien de l’histoire à nager sous la barre de deux minutes sur le 200 m 4 nages, Syoud a réussi à monter sur le podium lors de ce meeting international marqué par la participation de champions du monde et olympique. Quatre nageurs algériens ont pris part au meeting de Nice sous les couleurs de leurs clubs respectifs : Jawad Syoud (Aeron Swim Budapest/Hongrie), Remzi Chouchar (Saint-Raphael/France), Oussama Sahnoune (Cercle des nageurs de Marseille/France) et Amel Melih (Saint Priest/France). Le meeting de Nice constitue une étape préparatoire pour les quatre nageurs algériens en prévision des championnats d’Afrique en eau libre, prévus la mi-avril en Afrique du Sud.