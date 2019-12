La sélection algérienne masculine de cyclisme a remporté dimanche la médaille d’or du contre-la-montre par équipes des Championnats arabes (toutes catégories) qui se déroulent du 30 novembre au 6 décembre à Alexandrie, en Egypte. La sélection seniors, composée de Azeddine Lagab, Abderrahmane Mansouri, Nassim Saïdi et Hamza Yacine a bouclé les 66 km de cette course en 1h21:12, devançant ainsi le Koweït (1h22:19) et les Emirats arabes unis (1h23:11). Outre l’Algérie, le Koweït et les Emirats arabes unis, trois autres nations ont pris part à ce contre-la-montre par équipes, à savoir l’Egypte, l’Arabie saoudite et la Libye. Il s’agit de la troisième médaille pour les Algériens, après celles en or et en argent remportées samedi, respectivement par les sélections juniors garçons et seniors dames, également au contre-la-montre par équipes. Lors de la précédente édition, disputée également en Egypte mais à Sharm El-Sheikh, l’Algérie avait dominé les épreuves en s’adjugeant la première place au classement général avec un total de 17 médailles : 10 or, 4 argent et 3 bronze.