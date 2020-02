La paire algérienne composée de Koceila Mammeri et Youcef Sabri Medal, a décroché la médaille d’or en double messieurs des épreuves individuelles du championnat d’Afrique de badminton, en battant les Mauriciens Aatish Lubah - Georges Julien Paul 2-1 (19/21, 21/14, 24/22), en finale disputée dimanche au Caire (Egypte). Cette victoire permet à la paire algérienne de valider son billet pour les Championnats du monde (par équipes), prévus le mois de mai prochain au Danemark. Un peu plus tôt, la paire algérienne composée de Koceila Mammeri et Linda Mazri avait remporté la médaille d’argent en double mixte, après sa défaite 3-2 devant les Egyptiens Adham Hatem Elgamal et Doha Hany en finale. Dans les épreuves par équipes, la sélection algérienne (messieurs) avait décroché la médaille d’or en s’imposant en finale devant son homologue mauricienne sur le score de 3 à 2. De son côté, la sélection féminine a terminé à la 2e place de l’épreuve par équipes qui s’est déroulée sous forme de mini-championnat chez les dames.