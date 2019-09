L’Algérien Walid Bidani (+109 kg) a remporté la médaille de bronze au mouvement de l’arraché avec une charge à

200 kg, vendredi à Pattaya (Thaïlande) en clôture des Championnats du monde d’haltérophilie. L’haltérophile algérien a pris la 3e place grâce aux 200 kg soulevés au 3e et dernier essai, derrière le champion du monde géorgien Lasha Talakhadze (220 kg) et l’Arménien Gor Minasyan

(212 kg). A l’épaulé-jeté, Bidani a réalisé un score de 231 kg, pour un total de 431 kg, synonyme de 5e place au classement général. L’autre représentant algérien engagé dans le rendez-vous thaïlandais (18-27 septembre), Saddam Messaoui (96 kg), a pris la 30e place au total avec 338 kg

(152 kg à l’arraché et 186 kg à l’épaulé-jeté). L’Algérie était absente des compétitions féminines.