La participation du duo algérien Youcef Sabri Medal et Koceila Mammeri à deux compétitions internationales est tributaire du soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a-t-on appris lundi de la Fédération algérienne de badminton (FABa). «La paire algérienne, qui vise une qualification aux jeux Olympiques 2020, se prépare pour prendre part à deux compétitions internationales en Slovénie et Turquie lors des mois de novembre et décembre avec l'objectif de grignoter le maximum de points pour améliorer son classement et assurer une place à Tokyo», a précisé la même source. Mais «leur participation est tributaire de l'aide financière du MJS, surtout que la FABa n'a pas encore reçu sa subvention annuelle de la saison sportive 2020», indique l'instance fédérale. La première compétition est prévue à Brezice, en Slovénie (19 au 22 novembre), alors que la seconde aura lieu dans la capitale turque, Ankara (14 au 17 décembre).