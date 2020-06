Mediapro, nouveau diffuseur des Ligues 1 et 2 françaises pour la période 2020-2024, a conclu un partenariat avec le groupe TF1 pour créer sa chaîne. Elle portera le nom de Téléfoot, comme la célèbre émission du dimanche matin de la première chaîne. On apprend également que le duo formé par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, qui commente les matchs de l’équipe de France sur TF1, sera aux commentaires des 20 plus belles affiches de L1. « Cet accord témoigne de toute l’ambition de Mediapro pour le championnat de France, et consacre le savoir-faire du Groupe TF1 dans la couverture des plus grandes compétitions sportives comme dans son attachement historique au football français », indique un communiqué du groupe TF1. Concernant le prix de l’abonnement, un montant de 25 euros par mois est toujours évoqué. En attendant un possible rachat de la dernière année des droits TV 2018-2021 de la Ligue des Champions détenus par RMC Sport, «toujours d’actualité» selon Roures, Mediapro dépensera environ 850 Millions d’euros par an pour diffuser la L1 et la L2 en France et indique viser les 3,5 millions d’abonnés.