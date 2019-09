L’ancien international algérien et capitaine du CS Constantine, Nasreddine Medjoudj a été désigné directeur sportif du club et sera aujourd’hui dans la ville des Ponts pour la signature de son contrat. Le choix de Medjoudj a été arrêté à l’issue d’une rencontre organisée mardi dernier au siège de la wilaya en présence du chef de l’exécutif local et des propriétaires du club et la suggestion des membres du comité des supporters du CSC. Le dernier à avoir occupé ce poste était Samir Benkenida durant la saison 2015-2016. Cette décision a également été prise dans le cadre des mesures d’urgence décidées par la société d’Abar en vue de remettre l’équipe sur la bonne voie après une série de contreperformances résultant entre autres de l’instabilité et la mésentente entre les staffs technique et administratif.