Après l’adoption du nouveau système de la compétition nationale, à partir de la saison prochaine ce qui mène le fait de diminuer des prérogatives de la Ligue de football professionnel, des informations ont circulé indiquant que le président de cette dernière, Abdelkrim Medouar va démissionner. Une information appuyée, par la suite, par l’absence du concerné lors des travaux de l’AGEx de la FAF le 17 septembre dernier. Et voilà que la LFP vient démentir ces informations, par le biais d’un communiqué rendu public sur son site internet, jeudi dernier. « La Ligue de football professionnel tient à démentir toutes les informations rapportées par quelques médias quant à l’intention de démission de Abdelkrim Medaouar de son poste de président. Par la même occasion, il indique qu’il accomplira son mandat jusqu’au bout », indique-t-on. Dans ledit communiqué, l’on dément, en outre, l’existence de tout genre de conflit entre Medouar et le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi : « Il tient en outre à souligner la bonne entente basée sur le respect qui existe entre le président de la LFP et le président de la FAF Kheireddine Zetchi. Le président de la LFP précise qu’il est informé de toutes les activités de la LFP et assure qu’aucun dossier n’est en attente de traitement au niveau de la LFP. Les dossiers qui lui parviennent sont pris en charge et traités avec diligence par les services concernés. Ces services effectuent leur mission dans de bonnes conditions ». Par ailleurs, « La LFP tient à rappeler que la commission de discipline est une commission juridictionnelle indépendante qui prend toutes ses décisions en toute transparence et en toute objectivité . Elle est chargée strictement de mettre en application le code disciplinaire de la FAF ».