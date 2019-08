Ce corps, constitué de présidents de toutes les ligues de wilaya, régionales et nationales, et des personnes non structurées, aura la tache de superviser les matchs du championnat des Ligues 1 et 2. Ont assisté à cette journée d’information, les représentants de la DGSN et de la Protection civile. A l’ordre du jour de cette journée d’étude, le rôle du commissaire aux matchs, la violence dans les stades, le rôle du délégué de la sûreté et de la sécurité dans les stades ainsi qu’une communication du président de la commission de discipline. Les deux premiers thèmes ont été développés par Rachid Medjiba, ex-arbitre international qui vient d’être désigné par la LFP comme le responsable de ce corps. L’annonce de sa nomination a été faite par Farouk Belguidoum, membre du Bureau de la Ligue, lors de la séance de l’ouverture de cette rencontre, qui s’est poursuivie par la suite sous la présidence de Abdelkrim Medouar, président de la LFP, retenue au début de la séance par une urgence. Ce dernier a prononcé une allocution dans laquelle il a informé les présents sur la situation de la LFP sur le plan organisationnel. « Depuis notre dernière réunion tenue il y a un an, la LFP a connu une évolution notable et nous ne cessons pas d’améliorer cet aspect afin de vous rassembler les meilleures conditions de travail », a-t-il dit. Sur le plan financier, il a indiqué que la LFP a payé la saison dernière l’équivalent de 1,4 milliard de centimes comme indemnités aux commissaires aux matchs et sans aucun retard, « malgré les difficultés que connaît la trésorerie de la LFP en raison de créances non honorées par ses partenaires ». Nous avons procédé à des avances pour des clubs, dont la plupart n’arrivent malheureusement même pas aujourd’hui à s’acquitter des droits d’engagement », annonce-t-il. Le président de la LFP n’a pas manqué, ensuite, de faire part de ses regrets en constatant la faiblesse de la participation des commissaires aux matchs à cette rencontre.

« J’ai enregistré l’absence d’un certain nombre de délégués », a-t-il regretté avant d’ajouter que « la LFP a bien fait de prendre l’initiative de s’ouvrir sur l’apport des personnes non structurées ». Medouar a abordé également divers points notamment la relation entre le commissaire aux matchs et tous les acteurs concernés par le déroulement de l’événement, notamment les arbitres. Il a rappelé et insisté que « le commissaire aux matchs était l’œil de la LFP dans le championnat ». Pour sa part, Medijba a donné dans le détail, les missions des trois délégués affectés pour un match, à savoir le commissaire aux matchs, le chargé de la sécurité et l’officier des médias. Avec son expérience internationale, le nouveau responsable des commissaires a communiqué plusieurs recommandations en vue de mener convenablement cette mission, parmi lesquelles, l’utilité de l’organisation de la réunion technique. Quant au président de la Commission de discipline, Kamel Mesbah, il a de nouveau rappelé les missions des commissaires : « L’article 90 du championnat professionnel définit clairement le rôle de cet acteur avant, pendant et après le match. » Il a insisté sur l’approche des relations commissaire - commission de discipline, notamment celle qui relève de l’établissement des rapports et leur transmission dans les temps.