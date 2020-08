Les membres du bureau de la Ligue de football professionnel (LFP) se réuniront aujourd'hui, dans la perspective de dresser le bilan de la saison en cours 2019-2020, qui a été suspendue depuis le mois de mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus. En plus, beaucoup d'autres points seront à l'ordre du jour des membres réunis, dont la position de cette instance représentative des clubs des Ligue 1 et 2 au sujet de la consultation écrite proposée par la Fédération algérienne de football (FAF) à propos justement de l'avenir des compétitions footballistiques nationales. Plusieurs clubs professionnels ont refusé de répondre à cette consultation, à l'image de l'ES Sétif, la JS Kabylie, le CA Bordj Bou Arréridj et la JS Saoura (Ligue 1) ainsi que l'USM Harrach et le DRB Tadjenanet (Ligue 2). Les présidents de ces clubs se sont réunis, dimanche dernier, pour faire des propositions aux autres clubs professionnels afin de trouver des solutions aux problèmes financiers, dont ils souffrent ainsi que des moyens d'investissements dans le professionnalisme, tout en procédant à la réorganisation des cadres juridiques et administratifs relatifs au professionnalisme dans notre pays. De plus, ces présidents des clubs ont même proposé une réunion tripartie MJS-FAF-LFP pour régler définitivement le sort des compétitions nationales et ainsi mettre fin à toutes ces polémiques et ce duel entre la FAF et la LFP par médias interposés. Et il serait certain que les résultats de cette réunion seront communiqués au président de la Ligue pour en discuter lors de cette réunion de son bureau. Par contre, et aux dernières nouvelles, les clubs des Ligues de football amateur ont pour la majorité opté pour l'arrêt des compétitions sans rétrogradation. Et c'est apparemment la formule qui arrange le plus la FAF qui aurait plus de chances d'aboutir et qui sera donc prononcée officiellement, demain, lors de la réunion du Bureau fédéral. Or, la LFP s'est abstenue de voter cette proposition écrite, car le président Medouar a insisté lors de ses dernières sorties médiatiques sur la proposition des clubs professionnels pour l'arrêt définitif des compétitions, accusant au passage le président de la FAF de manoeuvrer pour rester à la tête de la Fédération. Medouar avait déclaré, lors de sa dernière intervention: «La proposition de tous les clubs était une Ligue 1 à 20 équipes et une ligue 2 à 18 clubs, les présidents veulent ceci en guise de saison de transition avant l'application du nouveau système l'année suivante, on l'a proposée à l'unanimité au BF, j'ai pris la parole au nom des clubs des Ligues 1 et 2. Notre Ligue fait partie de 62 Ligues, on est la vitrine du football algérien, c'est la LFP, on a participé à plusieurs décisions et on a toujours été une force de proposition, mais aujourd'hui on nous ignore. On aurait aimé que notre proposition soit prise en considération, on nous a marginalisés, on ne nous a même pas fait un clin d'oeil, c'est une preuve qu'il n‘ y a aucun respect pour l'avis des clubs pro.». Plus direct, Medouar indique: «L'année blanche, c'est la solution la plus proche de celle des présidents et de la LFP, ce qui nous aide, c'est que les 4 équipes qui accéderont de la Ligue 2 viennent des grandes villes, elles remplissent les conditions du cahier des charges du club pro, les clubs qui opteront pour la saison blanche sont ceux de la Ligue 2 entre la 5e et la 16e position.» Enfin, à noter que les membres du Bureau de la LFP vont également devoir évoquer justement la préparation de la prochaine saison 2021-2022. Ceci, en attendant la réunion du Bureau fédéral de la FAF, demain.