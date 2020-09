La direction du NA Hussein Dey est parvenue dans la soirée du lundi à faire signer deux défenseurs d'expérience. Il s'agit du latéral droit de l'USM Alger, Rabie Meftah, et l'axial du MC Oran, Zine El Abidine Sebbah. Les 2 joueurs ont paraphé un contrat de 2 ans, venant, ainsi, renforcer les rangs du Nasria, dont le nouvel entraîneur, Nadir Leknaoui, veut avoir un amalgame entre joueurs expérimentés et jeunes talentueux.

Dans les jours à venir, et à en croire des sources, il devrait y avoir la signature du gardien de but du CR Belouizdad, Bakri Kheiri.

Ce dernier a été libéré par son club après l'arrivée de Toufik Moussaoui en provenance du Paradou AC.