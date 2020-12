L'USM Alger a annoncé, hier, le décès à Alger de son ancien attaquant pendant les années 1990, Mehdi Khelfouni, à l'âge de 44 ans des suites du coronavirus. Il avait fait partie de la première génération dorée des Rouge et Noir, après la remontée du club en première division en 1995. Il avait évolué entre autres avec le milieu de terrain Sid Ahmed Marsel puis l'attaquant Hamza Yacef, avant qu'ils ne partent tous explorer d'autres horizons. Outre le Rouge et le Noir, Khelfouni a porté les couleurs de plusieurs autres clubs de la capitale, à savoir le CR Belouizdad, le NA Hussein Dey et surtout le RC Kouba, où il avait marqué les esprits avec les Ousserir, Boussouar, Zemit et autres Bouferma. À la fin de sa carrière de footballeur, Khelfouni a entamé une reconversion en tant qu'entraîneur, et c'est à l'USMA qu'il était revenu exercer comme coach au sein des jeunes catégories. Il était hospitalisé depuis plusieurs jours à Alger.