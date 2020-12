Une véritable cacophonie sévit dans la maison du club fanion de l'Ouest, le MC Oran. Ce dernier, de par sa maigre budgétisation le caractérisant, est sérieusement secoué par la multitude des problèmes le marquant en permanence à telle enseigne que l'on ne sait plus par où commencer!

La situation financière, de prime abord complexe, se complique au fil des jours. La commission des litiges près la Fédération algérienne de football a commencé l'étude des dossiers des ex-joueurs réclamant leur dû. L'ex-gardien des buts Mazzouzi, le défenseur Sebbah, et le milieu de terrain Mansouri, ont fini par avoir gain de cause. Ainsi, le MC Oran est appelé à leur payer la coquette somme de pas moins de

10 millions de dinars. Ces «jugements» rendus au profit de ce trio s'ajoutent à celui rendu à l'ancien entraîneur Mecheri et Benabdellah. Ces deux derniers réclamant pas moins de 4,5 millions de dinars, ont, à deux reprises eu gain de cause, mais toujours en attente de la perception de leur dû respectif.

La même commission en charge de l'étude des litiges n'a pas encore clôturé les dossiers litigieux formulés par un autre joueur en l'occurrence l'attaquant Nadji. «Ce dernier, a eu à recourir à l'arbitrage de l'instance fédérale, après que toutes les voies lui ont été fermées ne sachant plus à quel saint se vouer», ont indiqué ses intimes.

Tous les indices indiquent que «ce joueur aura, lui aussi, gain de cause». «Du coup, le président Mehiaoui est d'ores et déjà acculé, ne pouvant pas procéder au recrutement à l'occasion du mercato d'hiver», a-t-on expliqué soulignant que «le MC Oran sera frappé par le sceau de l'interdiction de recrutement vu qu'il est en litige avec plusieurs joueurs».

«La seule issue salvatrice permettant au MC Oran de combler les failles est d'honorer les créances pour lesquelles il est redevable vis-à-vis de ces quatre joueurs», a-t-on indiqué.

Une telle mission n'est pas un simple point de vue à prendre à la légère, étant donné que les proches du club parlent d'une coquette somme d'au moins

10 millions de dinars à casquer par le club avant l'arrivée du mercato. Le président Mehiaoui aura-t-il une marge de manoeuvre lui permettant de gérer cette situation qui n'est plus latente?

D'autant plus que la commission fédérale ne badine pas avec ce genre de conflit. Ses règlements sont explicites. Les clubs et les joueurs doivent déposer les dossiers des litiges auprès du secrétariat de la commission au siège de la FAF dans les délais et conditions prévus par les règlements. Leurs cas sont aussitôt passés au peigne fin. Le MC Oran, pour ainsi dire, est acculé en attendant une solution miraculeuse...