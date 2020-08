Rien d'extraordinaire, ni de surprenant n'ont marqué les travaux de l'assemblée générale portant le sceau d'extraordinaire, celle-ci a regroupé, en fin de journée de lundi, 80% des actionnaires de la SSPA du MC Oran. Ses résolutions ont été connues bien avant le début des travaux de cette fameuse assemblée ayant servi de simple formalité, qui a été sanctionnée par l'émargement total des présents ayant

plébiscité le retour de Tayeb Mehiaoui à la tête du club en qualité de président-directeur général, en remplacement, selon les statuts du club, de Belhadj Ahmed, dit «Baba». Dès la fin des travaux, Tayeb Mehiaoui a annoncé la tenue, dans les plus brefs délais, d'une réunion de travail, celle-ci regroupera les 7 membres, y compris Ahmed Belhadj, composant la nouvelle direction pour se pencher sur la mise en place d'une feuille de route visant essentiellement la régularisation administrative du club, notamment en ce qui porte sur la licence permettant aux Hamraouas de rester parmi l'élite. En ce sens, le commissaire aux comptes, Karim Bensdira, a été chargé de préparer les bilans financiers s'étalant de 2011 jusqu'à 2020, ainsi que les 19 papiers administratifs exigés par la DCGF présidée par Réda Abdouche. Un délai d'une semaine lui a été accordé. Le retour de Mehiaoui a été entériné sans fracas ni casse-tête par ses pairs dans une assemblée générale marquée par la présence de la majorité des actionnaires et dans laquelle aucun de ces derniers n'a démontré sa motivation quant à prendre les commandes, hormis Mehiaoui. Ce dernier a jugé utile de «sauver» ce qui reste de la maison des Hamraoua. «On ne peut pas laisser le club dans de pareilles conditions, sans conseil d'administration», a affirmé Mehiaoui, d'autant plus, a-t-il expliqué, qu'«aucun membre n'a voulu postuler».

Outre l'élection du nouveau président du conseil d'administration, il a été procédé également à la mise en place d'un nouveau conseil d'administration composé des deux anciens présidents du club, Ahmed Belhadj et Youcef Djebari, ainsi

que Nacereddine Bessadjrari,Bensenouci Chamseddine (représentant du club sportif amateur/MCO), Benamar Sofiane et Kheïreddine Chorfi. Revenant à la situation administrative du club, géré depuis l'été de l'année 2019 par Si Tahar Chérif

El Ouezzani, Mehiaoui n'a pas jugé utile quant à s'attarder ni s'étaler. «Je n'ai aucun problème avec Chérif

El Ouezzani», a-t-il fait savoir. La création de la SSPA/MCO en 2010 revient à Mehiaoui avant qu'il ne démissionne par la suite.

L'ex-nouveau président du Mouloudia et ex-sénateur indépendant, Mehiaoui aura sans aucun doute la lourde mission quant à jalonner le terrain pour l'avènement d'une société nationale, cette dernière devant racheter toutes les parts de tous les actionnaires. D'autant plus que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a été affirmatif lors de sa dernière visite qu'il a effectuée à Oran en ayant plaidé pour la réorganisation de l'administration du club pour pouvoir intervenir en vue d'aider ce dernier, quant à le confier à une entreprise nationale.

Mehiaoui réussira-t-il dans cette démarche devant venir à bout aussi bien de la colère des supporters que des soucis lambda marquant, des années durant, la maison des Rouge et Blanc? Chez la majorité des actionnaires, le consensus est contre toute attente commun: seule la société nationale sauvera la situation.

La rencontre, tant attendue, a été marquée par le déploiement d'un important dispositif sécuritaire dans les alentours immédiats de l'hôtel Sheraton, celui-ci ayant abrité les travaux, sous les regards attentifs des supporters ayant organisé un rassemblement de protestation face à l'arrière-porte de l'hôtel, ces derniers scandant des slogans hostiles à tous les cadres du club, plaident pour l'avènement d'une société nationale et le départ de tous les actionnaires.