Pour la deuxième année de suite, Baghdad Bounedjah a terminé l’année comme meilleur buteur des Verts.

Le natif d’Oran a inscrit 8 buts en 14 matchs avec l’EN en 2019, devançant le duo de Riyad Mahrez et son ancien coéquipier dans les catégories jeunes du RCG Oran, Youcef Belaïli, auteurs de 5 buts chacun.

Cette année, Bounedjah a marqué des buts contre la Tunisie, le Burundi, le Mali, le Kenya, le Sénégal (en finale de la CAN), la Colombie et un doublé contre la Zambie, la semaine dernière.

Avec 16 buts en 35 matchs, Bounedjah est rentré cette année dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de l’EN.