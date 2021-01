Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, a, dans un passage sur une chaîne de télévision privée, fustigé le membre le plus influent de la direction de son club, Malik Azlef, qui, selon lui, «est le mal du club et maître de la fitna». Le président des Canaris n'a, par ailleurs, pas hésité à donner un ultimatum de 15 jours à Yazid Yarichene, un autre actionnaire du club, pour mettre l'argent dans les caisses du club. Ces déclarations de Mellal sont à même d'allumer la mèche d'un autre conflit avec plusieurs membres de la direction dans ce climat délétère, qui a déjà montré tout le mal qu'il charrie durant les deux dernières saisons, risque d'impacter gravement le moral des joueurs de Denis Lavagne. Ces derniers sont attendus, aujourd'hui, à Tlemcen dans une rencontre face au Widad dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 1. Les Canaris abordent ce match après une amère défaite subie à domicile face à l'USM Alger (1-2). Aujourd'hui, ils ont comme tâche principale de se racheter et de se sortir du cercle vicieux des défaites. De son côté, Lavagne, qui est dans une position difficile suite à son mauvais début la semaine passée, est contraint de faire un bon résultat, au risque de se retrouver dans la tourmente. Un bon résultat lui permettra, sans nul doute, de redresser la barre en prévision des prochaines sorties, lui, qui avait trouvé la JSK sur les rails des victoires après le passage de Youcef Bouzidi. Cette rencontre face au WAT, bien qu'elle se joue en déplacement, doit être une occasion à ne pas rater pour le retour au classement. La JSK qui caracole au milieu du classement, veut à tout prix revenir dans le premier peloton de la course. Se replacer dans le premier carré est l'unique condition pour jouer le titre ou, du moins, les premiers rôles. C'est, justement, cet enjeu qui rend les points de la rencontre d'aujourd'hui très importants pour les Canaris. Ceux-ci ont besoin de calme et stabilité pour donner ce qui leur est demandé. Les supporters, quant à eux, espèrent un bon résultat à Tlemcen pour que leur équipe revienne au-devant de la scène.