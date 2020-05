Le président de la JSK, Chérif Mellal, a rejeté l'idée de suspendre définitivement le championnat en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, soulignant que «rien n'est encore joué aussi bien pour le podium que pour la relégation». «Actuellement, nous attendons la reprise du championnat, on est contre l'arrêt de la compétition où on jouera nos chances à fond. Il reste encore huit matchs à disputer, le sort du titre est loin d'être scellé. Les chances sont intactes pour tout le monde, aussi bien pour le podium que pour la relégation», a indiqué le patron des Canaris, samedi soir lors de l'émission «La 3e mi-temps» sur la télévision nationale. Une réunion s'est tenue dimanche dernier au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour aborder l'éventualité de reprendre le championnat. Cette rencontre, tenue en l'absence du ministre Sid Ali Khalid et du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, fait suite à la demande formulée par le Bureau fédéral, pour discuter du sort réservé à la compétition. «Cela fait 12 ans que la JSK n'a pas gagné le titre et c'est trop, c'est le moment de reconquérir le championnat. Dans deux ans, la JSK regoûtera aux consécrations africaines», a-t-il promis. Interrogé sur l'impact économique lié à l'arrêt du championnat, le président de la JSK a dressé un tableau noir concernant la situation financière de son équipe. «Je lance un appel aux autorités pour intervenir, car toutes les équipes algériennes sont déficitaires, on doit revenir au mode amateur car on n'a pas les moyens. L'idée de vendre des joueurs aux clubs tunisiens nous permet de récupérer un peu d'argent. Le seul problème de la JSK actuellement réside dans les salaires des joueurs, nous attendons le paiement des primes de la CAF et l'aide des sponsors pour régulariser leur situation». Enfin, s'agissant de l'effectif, Mellal a indiqué qu'il avait décidé de le reconduire en vue de la saison prochaine: «Nous allons opter pour la stabilité, nous allons garder tout l'effectif actuel. Il y a 3 joueurs en fin de contrat, on verra avec le staff technique s'il aura besoin d'eux ou bien s'il les remplacera pas d'autres jeunes éléments.»