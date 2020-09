Quelques heures seulement après ses déclarations fracassantes, le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, est convoqué par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Il devrait se présenter demain à 11h. Les propos ont été tenus dimanche soir, lors d'une conférence de presse animée au niveau du siège du club par le boss du club de la Kabylie, qui a qualifié les responsables de la FAF et ceux de la LFP de «restes de la bande». Hier, dans la matinée, et après la publication de la convocation sur le site de la LFP, la direction de la JSK a qualifié cette convocation de poursuite de l'acharnement contre le club et son président. Le communiqué du club kabyle ne mentionne cependant pas si Mellal allait répondre à cette convocation ou pas, sachant qu'il ne s'était pas présenté à plusieurs convocations déjà envoyées par la même commission. Pour rappel, Mellal avait qualifié d'acharnement contre son club la décision de la FAF de procéder au tirage au sort pour désigner le deuxième participant à la coupe de la confédération africaine de football (CAF). Lors d'une conférence de presse convoquée en urgence dans la soirée de dimanche, Mellal avait tiré à boulets rouges sur les responsables des deux instances. Ces derniers ont été qualifiés de «résidus de la bande qui a gouverné l'Algérie ces 20 dernières années». Mellal avait appelé au jugement de ces mêmes responsables, qui devraient démissionner, selon lui. Pour sa part, le porte-parole du club, Mouloud Iboud, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour qualifier la décision des instances nationales du football d'injuste. Iboud n'a pas caché son étonnement de voir la FAF et la LFP prendre la décision de procéder à la désignation du quatrième participant par tirage au sort. Pour Iboud, en 1992, la FAF avait désigné la JSK sans passer par le tirage au sort. L'avocat du club, Larbi Meftah, n'a pas lésiné sur les arguments juridiques pour démontrer l'irrégularité de la décision de la Ligue. Pour lui, cette procédure est entachée de vices de forme. Pour Meftah, la LFP qui s'est basée sur l'article 82 des statuts de la FAF n'ignorait pas que l'article en soi n'existe pas en langue nationale. Ce qui le rend obsolète du point de vue juridique. Enfin, notons que l'équipe kabyle a besoin de stabilité pour une bonne reprise des compétitions. Ce climat de tension entre son président et les instances nationales du football n'est pas pour arranger les choses pour une équipe qui a grandement besoin de sérénité dans ses effectifs. Le feuilleton de l'année passée semble reprendre de plus belle.