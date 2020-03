La direction de la JS Kabylie se rend à l’évidence et semble cesser de promettre le titre à des supporters qui n’y croyaient pas vraiment. Avec un écart de cinq points et un niveau des Canaris peut convaincant, le président Chérif Mellal ne parle plus du titre, mais plutôt d’une place qualificative à une compétition internationale la saison prochaine. Chose, dit-on, qu’il aurait dû faire depuis le début de la saison. Une attitude plus réaliste qui lui aurait évité un grand nombre de tourments. Parallèlement au niveau juste moyen de l’effectif, il est clair et visible que la concurrence pour le titre est rude entre plusieurs clubs, ce qui rend la tâche très difficile pour des Jaune et Vert dont les prestations évoluent en dents de scie depuis le début de saison. Les camarades du gardien Benbot affichent une irrégularité qui n’aspire pas vraiment confiance pour une équipe « imprévisible ».

Le pronostic sur le titre est inapproprié voire même imprudent. Aujourd’hui donc, Mellal et le coach Yamen Zelfani semblent remettre les pieds sur terre.

Le titre n’est pas exclu, certes, mais le mettre sur la liste des objectifs semble incongru. C’est pourquoi, dans sa dernière conférence, le technicien franco-tunisien des Canaris parlait plutôt d’une deuxième place. Un classement largement jouable pour les Canaris. Mellal, pour sa part, va dans la même direction que son entraîneur. Pour lui, une deuxième place permettrait à ses joueurs de revenir sur la scène africaine la prochaine saison avec une équipe plus solide. En effet, éviter les promesses difficiles à tenir est la meilleure chose à faire dans ces conditions. A quelques journées de la fin de la saison, les joueurs ont besoin de sérénité et surtout pas de pression inutile.

Les mettre devant l’obligation de gagner le titre est suicidaire pour une équipe qui peut juste rivaliser pour terminer dans le premier trio. C’est d’ailleurs la première promesse faite par Mellal, qui affirmait, à son arrivée, que la JSK reviendrait aux compétitions dans deux ou trois saisons. Un objectif réalisé avec de l’avance si ce n’était la précipitation de ce dernier à promettre un titre africain avec une équipe encore jeune et qui revient de loin.

D’ailleurs, ce dernier ne tardera pas à le payer cash. Une grande partie des supporters ont fini par croire que la JSK pouvait réellement jouer le titre africain. Par la suite, les défaites ont réveillé les rêveurs qui se sont retournés contre Mellal. Mais, hélas, ce dernier n’a pas appris la leçon et s’est mis à promettre le titre de championnat malgré le niveau de son équipe encore en formation. Beaucoup observent avec satisfaction le revirement de la direction et du coach. Poser les pieds à terre est le meilleur moyen de sauver une saison avec un classement qui permet de rester dans la compétition africaine. C’est aussi le meilleur moyen d’éviter la colère des supporters qui seront déçus de ne pas gagner le titre. C’est justement de cela que Mellal n’a pas besoin, lui qui est attendu au tournant par ses « détracteurs ».