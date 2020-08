Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, s'oppose, a priori, fermement à la venue d'une société nationale comme actionnaire majoritaire du club. C'est ce qui a été vivement exprimé dans un communiqué paru dans la page Facebook des Canaris. Dans ce document, la direction démentait catégoriquement les informations qui circulaient sur les réseaux sociaux durant ces dernières heures à propos de ce sujet. En effet, depuis près de 48 heures, de folles rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et le vox populi sur une éventuelle arrivée d'une société nationale pour devenir actionnaire majoritaire de la JSK. Selon ces voix persistantes, les pouvoirs publics auraient demandé à la direction kabyle de séparer les affaires du club du conseil d'administration avant la venue de ladite société, même si ces mêmes voix ne mentionnent pas son nom. Des changements radicaux auraient, en effet, été demandés à Cherif Mellal, qui a, donc, catégoriquement nié ce qu'il considère comme «de pures allégations et hallucinations».

Pour le boss du club de la Kabylie, il n'y a jamais eu de contact, ni directs ni indirects, avec une quelconque autorité sur ce sujet. Actuellement, le club poursuit la préparation de la prochaine saison en toute sérénité et concentration. Ces informations visent simplement, ajoute-t-il, à saper le moral des membres de la direction et perturber les préparatifs, «qui vont bon train». La JSK, conclut-elle, fera une saison exceptionnelle et visera désormais les titres, comme cela a été de coutume, dans les années de sa gloire.

Complètement en porte-à-faux avec cette tendance affichée par ce que Mellal considère comme des rumeurs, la JSK compte réaliser son autosuffisance financière dans quelques années seulement. Une autosuffisance qui sera effective dans peu de temps, dit-on. Pour ce faire, la direction a choisi d'investir dans deux volets. Le premier consiste en la formation de jeunes du cru pour ensuite les vendre à d'autres clubs. Mellal affirmait, il y a quelques jours, qu'il compte faire de la JSK une véritable pépinière de talents. Deuxièmement, la direction commence déjà à investir dans l'ouverture des cercles du club comme les cafétérias et les magasins. Ces établissements seront ouverts à travers plusieurs villes du pays. Ces investissements vont en parallèle avec la mise sur pied du propre équipementier du club. Dénommé «Uzoo» cette marque sera, selon Cherif Mellal, déposée comme label dans un proche avenir. Ainsi la JSK aura son propre fabricant de vêtement et de matériel.

Une stratégie qui consiste à minimiser les dépenses du club et ensuite mettre en vente des produits labellisés JSK. D'ores et déjà, Mellal avertit contre d'éventuels contrefacteurs qu'il n'hésitera pas à traîner devant les tribunaux. Une tâche difficile, au vu de ce qui se passe à travers le monde où des marques très connues sont copiées et vendues à l'international.

Enfin, notons que la démarche du club kabyle entre dans le cadre de la professionnalisation que les pouvoirs publics ont longtemps appelée de leurs voeux.