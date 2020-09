Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, a qualifié l'écartement de la JSK de la participation à la CAF d'«acharnement» contre son club. Ce dernier, a tenu un point de presse, avant-hier, dans la soirée juste après l'annonce de la décision de la FAF de procéder au tirage au sort pour désigner le 4e club algérien participant à la compétition africaine. Mellal n'a pas hésité à qualifier les responsables de la FAF et de la LFP de «résidus de la bande, qui a gouverné l'Algérie ces 20 dernières années». Pour lui, ces derniers doivent partir et être jugés comme les autres. Pour sa part, le porte-parole du club, Mouloud Iboud, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour qualifier la décision des instances nationales du football. Iboud n'a pas caché son étonnement de voir la FAF procéder à la désignation du 4e participant par le tirage au sort. Pour lui, en 1992, la FAF avait désigné la JSK sans passer par le tirage au sort. Les choses sont claires, pour lui qui croyait que la désignation des 2e et 3e allait aboutir à la désignation du 4e au classement, qui est la JSK. Faire l'impasse sur la 4e place et recourir au tirage au sort «est l'indice d'un acharnement incompréhensible contre le club». L'avocat de la JSK, Larbi Meftah, n'a pas lésiné sur les arguments juridiques pour démontrer l'irrégularité de cette décision. Pour lui, cette procédure est entachée de beaucoup de vices de forme. La FAF qui s'est basée, selon lui, sur l'article 82 de ses statuts, n'ignorait pas que l'article en soi n'existe pas dans la langue nationale. Ce qui le rend obsolète du point de vue juridique. Aussi, devant ce que la direction est unanime à qualifier d'acharnement contre la JSK, Mellal affirmait qu'il ne resterait pas sans réaction et qu'il ne se laisserait pas faire. Tout en soulignant ne plus avoir confiance en ces instances, dont le TAS humilié, selon lui par la FIFA dans le litige USMA-MCA, Mellal a annoncé pour aujourd'hui, un sit-in devant le siège de la FAF. Cette décision prise quelque temps seulement après l'annonce de la décision de la FAF est accompagnée d'un appel au ministre de la Jeunesse et des Sports pour intervenir. La direction du club n'exclut pas, par ailleurs, le recours aux instances internationales pour arracher ses droits. Enfin, au chapitre de l'effectif, le club de la Kabylie a annoncé, hier, la résiliation à l'amiable du contrat de Renaï qui devrait partir dans un autre club. Ce jeune joueur a refusé de faire l'objet d'un prêt par son club et a décidé de rompre son bail afin d'être libre de ses mouvements. Le cas de Renaï est similaire d'ailleurs à celui de Tafni qui a carrément annoncé son refus d'être prêté, tout en reprochant à son club de ne pas lui avoir donné toutes ses chances sur le terrain. L'on attend enfin l'issue de l‘affaire Joma, qui doit être libéré afin de permettre à la JSK de recruter un autre joueur africain.