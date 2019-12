Une convention de partenariat d’une durée d’une année dont le montant n’a pas été divulgué a été signée lundi à Tizi-Ouzou entre la JS Kabylie (Ligue 1 de football) et le groupe Cosider, lors d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya. Lors de cette cérémonie, Lakhdhar Rekhroukh, le P-DG du groupe sidérurgique, a estimé que cette signature tend à perpétuer « la tradition » liant les deux parties rappelant que « c’est pour la 3e fois de suite que les deux partenaires, la JSK et Cosider, signent une convention de sponsoring », en assurant « la disponibilité de son groupe à soutenir le sport national dans son ensemble ». Le président de la JSK, Chérif Mellal a déploré pour sa part « la courte durée de ce partenariat » et a souhaité « sa prolongation à 3 années minimum », tout en exhortant les pouvoirs publics à « fournir plus d’aide » à son équipe, notamment en l’accompagnant dans son projet de création d’un centre de formation. Il a observé, à ce propos, que « la wilaya regorge de potentialités sportives qu’il conviendrait de prendre en charge le projet afin de permettre d’évoluer et de donner des champions aux niveaux régional et national ».

Présent à la réception, le chef de l’exécutif local, Mahmoud Djamma a, lui, indiqué que « ce partenariat intervient sur instruction du Premier ministre pour, notamment, encourager la JSK dans son aventure africaine », promettant de mettre tous les moyens à la disposition du club phare de la wilaya.

Par ailleurs, et en prévision de la rencontre contre l’Espérance de Tunis vendredi prochain, pour le compte de la 2e journée de phase des poules de la Champions League, Mellal a indiqué que « la direction du club a procédé au versement de 2 mois de salaires aux joueurs avant leur départ et a promis une forte prime en cas de victoire ».