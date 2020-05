Les joueurs de la JSK seraient toujours dans l'attente des salaires de plusieurs mois, selon des sources concordantes. Selon les mêmes voix, le versement de ces mensualités serait tributaire de l'arrivée des fonds de sponsors, comme Cosider. La crise engendrée par la pandémie du coronavirus serait derrière le retard des versements, dit-on encore. Aussi, Cherif Mellal s'affaire à trouver des alternatives pour maintenir le moral de ses troupes, surtout que ces dernières commencent à s'impatienter. Sur un autre registre, la direction ainsi que la barre technique conduite par l'entraîneur franco-tunisien, Yamen Zelfani, ont les yeux sur d'éventuels recrutements. Renforcer le compartiment offensif et le milieu du terrain est une nécessité avérée, selon tous les observateurs qui ont signalé durant la saison ces points noirs. Des manques à ces postes qui ont coûté à la JSK beaucoup de points. Pour l'instant, aucun nom n'est évoqué pour venir renforcer ces lignes. L'on évoque uniquement le cas de Saïd Belkalem, qui serait de retour à la reprise. Une reprise dont la date n'est pas encore fixée, d'ailleurs, et qui cause de sérieux problèmes aux clubs.

Les Canaris poursuivent leurs préparations en individuel, mais vu la date qui n'est pas fixée, l'entraîneur trouve beaucoup de difficultés à leur procurer un programme. Toutefois, en l'attente de cette reprise, la JSK poursuit ses actions de solidarité avec les populations en cette crise du Covid-19. La direction de la JSK est sur le terrain avec les populations locales durant cette crise sanitaire. Après sa flotte de bus et ses logements, le club prend part à l'action SOS Kabylie afin de réunir les sommes nécessaires pour les actions de solidarité avec les familles nécessiteuses. La direction du club a lancé un appel envers toutes les sociétés, ses sponsors et commerçants pouvant venir en aide à nos hôpitaux qui manquent de tout, mais également à nos concitoyens les plus nécessiteux, gravement touchés par cette crise. L'objectif est l'achat de matériel médical pour les hôpitaux, entre autres masques, blouses, gel hydro-alcoolique et toute protection possible, ainsi que la constitution d'un fond d'aide alimentaire avec des produits de première nécessité pour personne dans le besoin.