Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, est dos au mur après l’élimination de son équipe en coupe d’Algérie et en Champions League africaine. Beaucoup de supporters réclament désormais son départ avec tout son entourage. Jusqu’à hier, aucune déclaration de ce dernier n’est venue apporter des éléments de réponse sur les intentions de ce dernier quant à son avenir à la tête du club kabyle. Une colère qui se cristallise par des appels à des marches et rassemblements devant le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou.

En fait, Mellal ne paye pas les frais de l’élimination, mais bel et bien de ses promesses non tenues. Des promesses irréalisables de jouer les titres alors que l’équipe est encore en reconstruction. Ça lui revient au visage comme un boome-rang.

Pour beaucoup de supporters avertis, le président de la JSK n’aurait pas dû faire des promesses qu’il ne pouvait pas tenir. Il n’aurait également pas dû dévier de ses objectifs initiaux, qui sont d’abord la construction d’un club à la hauteur de l’ancienne équipe, un centre de formation et la formation des jeunes du terroir. Des objectifs que le président a oubliés en partant à la conquête des titres avec une équipe en dessous de la moyenne du Championnat national.

En plus des promesses non tenues, Mellal a pris une série de décisions fatales pour le club. Des recrutements non satisfaisants succédaient à des libérations de joueurs cadres injustifiées

mettant à mal un président mal conseillé et mal inspiré. Des campagnes de recrutement qui se sont soldées par l’arrivée de joueurs insipides et d’autres non qualifiés pour jouer la compétition internationale. C’est pourquoi, les supporters réclament le départ non seulement de Mellal, mais de tout son entourage.

Cependant, parallèlement à cette colère qui gronde, beaucoup de supporters estiment que le président peut se racheter en reprenant ses objectifs initiaux.

Un langage de vérité envers les fans du club comme première étape est indispensable pour lever les équivoques. En deuxième phase, ils doit adopter une stratégie de communication plus réfléchie. Un chargé de communication est indispensable pour lui permettre de s’éloigner des feux de l’actualité comme il est d’usage dans les plus grands clubs du monde.

S’il arrive à convaincre les supporters en colère, Mellal doit s’entourer de bons conseillers et se séparer de son entourage très encombrant et qui suscite l’ire des amoureux de la JSK.

Cette série de mesures pourrait, selon d’anciens supporters, rétablir la confiance entre le président de la JSK et les supporters.

Ces derniers, qui ont manifesté une large adhésion au projet initial de ce dernier, seront toujours là pour aider à sa réalisation. Leur colère d’aujourd’hui est beaucoup plus le résultat de cette déviation que d’une élimination conjoncturelle.

Demander le départ d’un président après une élimination est une demande infondée et illogique, car il n’y aura qu’un seul vainqueur.

Est-il donc concevable que tous les présidents des clubs engagés partent ?