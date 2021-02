Quelques heures seulement après l'annonce de l'Assemblée générale des actionnaires, le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, a organisé une conférence de presse où il est revenu sur cette affaire. Jugeant que la décision était ««attendue», étant donné que les arguments n'étaient pas solides, l'orateur s'est félicité tout en promettant de continuer à «faire le nettoyage» au sein de la direction du club. Plus agressif, Mellal a nommément cité le président du club sportif amateur (CSA), Djaffar Aït Mouloud, d'être la cause des problèmes, tout en affirmant que le CSA n'a jamais été l'actionnaire majoritaire du club. En effet, la conférence de presse animée a été l'occasion pour Mellal de revenir sur les tenants et aboutissants de toute cette affaire qui a occupé l'actualité durant plusieurs semaines. Le président de la JSK, qui a fait face à une campagne virulente de ses adversaires, promet également de poursuivre son travail dans l'optique de faire de la JSK un grand club à l'image de la fameuse Jumbo-JET qui a fait le bonheur des supporters, durant plus d'une bonne décennie. Pour rappel, après la décision de justice qui l'obligeait à organiser une AG, Mellal avait déposé un pourvoi en cassation. Via l'avocat du club, Mellal a contesté la décision du tribunal en faisant appel, considérant que son élection à la tête de la SSPA s'est faite en toute légalité par une assemblée générale. Mellal affirmait, en effet, qu'il ne bougera pas et qu'il fera tout pour rester à la tête de la JSK. Devant cette situation, le président du club en exercice passera, plusieurs semaines, sur un fauteuil éjectable, suite à cette décision du tribunal administratif d'autant plus que ses adversaires comptaient organiser une AG, afin d'élire un nouveau président. Ses adversaires qui misaient sur la décision du tribunal devront trouver un autre moyen de s'opposer à Mellal, car l'annulation de l'assemblée générale par le juge est un véritable désaveu pour ces derniers, soutenus par de nom-breux actionnaires à l'instar de Malek Azlef, qui a lâché Mellal après l'avoir encensé à son arrivée. Les Canaris ont plus que jamais besoin de stabilité, eux qui affrontent, dimanche prochain, le Stade malien dans une rencontre qui s'annonce difficile. Les camarades de Hamroun, qui se sont déplacés, hier, à Bamako, comptent revenir avec un bon résultat pour se mettre à l'abri de tout revers qui risquerait d'émerger, lors du match retour prévu à Tizi Ouzou. Le club kabyle qui renoue avec cette compétition continentale veut revenir avec force, afin de faire plaisir aux supporters.

La délégation kabyle est guidée par Mellal et le directeur général du club, Nassim Benabderrahmane, qui, finalement, n'a pas démissionné. Des supporters ont longtemps attendu ce retour après un éloignement qui a duré plus d'une décennie.