La JSK maintient ses bonnes relations avec ses sponsors depuis plusieurs années. C'est ce lundi que la convention de partenariat entre le club kabyle et Soummam laiterie a été renouvelée pour la troisième année consécutive, a annoncé la direction dans un communiqué, précisant que la cérémonie de signature, qui s'est déroulée au siège de Soummam à Akbou, a regroupé les responsables des deux parties, à leur tête, Cherif Mellal pour la JSK et Hadj Hamitouche Lounes pour Soummam, respectivement président et P-DG du groupe. Toujours au chapitre du sponsor, notons que la direction du club kabyle poursuit sa démarche visant à s'auto-suffire en matière de rentrées d'argent. Dans cette optique, l'on doit rappeler que le club a désormais son propre équipementier. Uzzoo est l'appellation choisie pour cette entité économique au sein du club qui veillera à habiller et pourvoir le club en équipements divers. Dans un communiqué, la direction de la JSK avait, pour rappel, averti que toute reproduction de cette appellation pour une contrefaçon sera passible de poursuites dans les juridictions compétentes. Ainsi, par cette démarche nouvelle, la JSK trace un chemin comme pionnière dans le domaine. La professionnalisation ne se fait pas uniquement sur le terrain avec l'achat de joueurs avec des centaines de millions, mais plutôt en construisant un club capable de se prendre en charge financièrement. C'est d'ailleurs l'une des promesses faites par le président du club Cherif Mellal à son arrivée à la tête de la JSK. Ce dernier avait en effet inscrit parmi ses objectifs, la professionnalisation de la JSK et son autosuffisance financière pour ne plus dépendre de sponsor. C'est le même objectif qui dicte également le projet de réouverture des cercles du club à l'instar de celui de la ville de Tizi Ouzou. Les travaux sont en cours et le chantier avance très bien. Selon les propos du président Mellal, le cercle sera ouvert incessamment en plus du projet d'ouverture d'autres cercles à travers plusieurs wilayas du pays. Pour le moment, affirme-t-il, ce sont les villes d'Oran, Alger, Béjaïa, Bouira qui ont été choisies mais la démarche va se poursuivre dans d'autres wilayas. Une démarche qui avance parallèlement avec la formation d'un comité de supporters dont les assises viennent juste de se tenir. Ce dernier qui a été structuré à travers toutes les communes de la wilaya de Tizi Ouzou est également mis sur pied dans d'autres wilayas du pays où la JSK compte des supporters. Selon son président, Lies Lamini, le comité aura comme tâche première d'asseoir les bonnes relations entre les supporters du club kabyles et ceux des clubs qui viennent jouer à Tizi Ouzou. Le fair-play sera l'une des priorités de ce comité qui veut organiser les gradins de manière à ne pas envier les clubs européens. La tâche est grande mais la direction du club kabyle semble aller de l'avant vers la professionnalisation. Les supporters sont très enthousiastes mais tous unanimes pour souhaiter la fin des guerres de déclarations entre Mellal et les instances nationales du football.