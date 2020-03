Changement de cap radical du côté de la direction de la JS Kabylie. Le président Chérif Mellal et ses lieutenants semblent prendre une autre direction en adoptant une autre méthode pour encourager les joueurs et les motiver à ramener les victoires. le président affirmait qu'une prime conséquente sera accordée aux joueurs s'ils parviennent à ramener les trois points de Sétif où ils sont attendus demain par les Aigles noirs. Cette façon de faire est, en effet, en porte-à-faux avec les anciennes méthodes qui ont consisté à sermonner les joueurs après chaque mauvais résultat. Une méthode qui n'a donné que de mauvais résultats. En effet, c'est demain après-midi que les Canaris affrontent les Sétifiens sur leur terrain. Des Sétifiens tout aussi décidés à ne laisser les trois points chez eux. Ces derniers ne jurent d'ailleurs que par la victoire d'autant plus qu'ils sont à un point d'avance sur leurs adversaires du jour. Une défaite ou un nul permettra aux gars de la JSK de les dépasser et reprendre la deuxième place. A quatre points du leader, les Aigles ont toutes les raisons de croire à leurs chances. Ce qui est le cas pour la JSK. Cette configuration fait d'ailleurs que la rencontre est l'affiche de cette journée qui se jouera, hélas, sans supporters. La décision étant prise dans le sillage de la prévention contre la propagation du coronavirus. Par ailleurs, le coach Yamen Zelfani a très bien préparé cette confrontation en effectuant des séances musclées et des rencontres amicales avec des clubs locaux. Un petit stage a été effectué également sur le littoral pour permettre aux joueurs de se décontracter et hausser le moral qui est désormais en courbe ascendante après la dernière victoire. Le staff technique prévoit d'ailleurs de doper son compartiment offensif pour jouer à fond à Sétif et ne pas laisser l'initiative aux locaux. Les Kabyles qui seront dépourvus de l'apport de leur capitaine Saâdou, blessé, vont tenter de porter le danger sur le territoire adverse. L'incorporation des nouvelles recrues commence d'ailleurs à porter les fruits escomptés même si timidement. Il est en effet observé une nette amélioration dans le milieu de terrain et l'attaque après l'entrée du Libyen Tubal et le tunisien Darradji. La machine est mieux huilée et prête à jouer à fond ces rencontres restantes du championnat même sans les supporters. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui sont les plus lésés dans l'affaire même si c'est pour leur sécurité. Les prochaines rencontres se joueront à huis clos à cause de la pandémie du cornavirus. Ce qui laissera les gradins vides de l'ambiance des grandes confrontations. Bon gré mal gré, les joueurs devront s'y faire et aller au charbon sans leurs supporters. Poursuivre

le cham-pionnat sans l'apport de la galerie n'est pas facile, mais les Canaris sont relativement habitués à jouer sans supporters à cause des multiples sanctions qui les ont touchés ces deux dernières saisons.