La direction de la JSK a, dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, répondu aux propos du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, qui avait qualifié les sorties de Chérif Mellal, le président du club, de «honteuses». Suite à ces déclarations sur les ondes de la Radio nationale, le club de la Kabylie affirme dans sa réponse que «Medouar, qui a échoué au niveau de la gestion de la Ligue (Près de 02 ans sans nommer un secrétaire général, calendriers non précis, programmation anarchique des compétitions nationales, abandon de poste pendant un bon moment, scandales à répétition... doit savoir que le président de la JSK n'a pas de leçons à recevoir de sa part et ce sur tous les plans, notamment celui de la moralité.» Toujours dans son réquisitoire contre le président de la LFP, la direction des Canaris s'est attaquée à la gestion de ce dernier, allant même jusqu'à le qualifier d'«incompétent». «Medouar qui s'est montré incapable de gérer la Ligue et dont l'incompétence, à ce sujet, a été compostée, si besoin est, par le dernier verdict rendu par le TAS de Lausanne dans l'affaire du match MCA-USMA devrait éviter de s'ériger en donneur de leçons.» Au sujet de ces déclarations sur les sanctions infligées à Chérif Mellal, le communiqué de la JSK publié sur sa page officielle explique:

«Concernant les sanctions prononcées injustement à l'encontre du président Mellal et que Medouar qualifient de «honteuses», alors que c'est lui qui devrait avoir honte, ne reposent sur aucune base réglementaire, si ce n'est des actes dictatoriaux et d'intimidation d'une commission de discipline, loin d'être indépendante.» La direction de la JSK ajoute que «l'opinion publique sportive n'est pas dupe et sait que le seul tort du président Mellal est de dire haut et fort ceux que certains pensent tout bas». Enfin, les rédacteurs du communiqué terminent leur réquisitoire en conseillant à Medouar de répondre plutôt aux points relatifs à la transgression des textes en vigueur et les vices de forme soulevés ouvertement et publiquement par le président de la JSK. Pour rappel, après la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline de la LFP, Mellal avait annoncé qu'il compte saisir le ministre de la Jeunesse et des Sports. Un recours va également être déposé pour le rétablir dans ses droits. Mellal a, par ailleurs, déclaré à la radio que c'est la Fédération algérienne de football (FAF) qui l'a sanctionné et non la CD de la LFP. Pour lui, cette CD fonctionne sous les ordres du président de la FAF. Mellal a estimé qu'il est visé parce que plusieurs autres personnes ont attaqué les instances nationales du football, sans jamais être sanctionnées. A rappeler que le premier club de la JSK a été sanctionné à deux années d'exclusion de toute activité sportive avec proposition de radiation à vie. Il avait qualifié les responsables de la FAF et de la Ligue «de reste de la bande qui a gouverné le pays depuis la dernière vingtaine d'années.»