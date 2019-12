Le dernier match de la Champions League africaine disputé et perdu par la JS Kabylie face aux Marocains du Raja à Casablanca a été la goutte qui a fait déborder le vase. Les supporters du club s’en sont pris au président Chérif Mellal demandant son départ. Des dépassements à la pelle ont eu lieu au Maroc comme en Algérie, et cela ne risque pas de s’arrêter là, puisque les supporters ne comptent pas lâcher prise jusqu’à ce que le club soit « libéré » de Mellal. Ce conflit risque de durer encore plus dans la mesure où le premier responsable du club ne compte pas céder ou quitter son poste. Les déclarations de son frère sur une chaîne de télévision privée ainsi que celles de l’avocat du club démontrent, si besoin est, que Mellal n’a nullement l’intention de partir. Il veut, laisse-t-on entendre, « continuer à mener (son) projet jusqu’au bout pour redorer le blason de la JSK ». Mellal et ses deux collaborateurs accusent l’ancienne direction et certains opposants d’être derrière toute cette polémique, du moment, dit-on, qu’« on ne veut pas voir la JSK retrouver son lustre d’antan ». Verser de l’huile ne risque pas d’éteindre le feu, bien au contraire, et les évènements à venir le confirmeront davantage. Les supporters, par voie des réseaux sociaux, refusent de se voir coller l’étiquette de « personnes manipulées », considérant ce motif comme « une fuite en avant » de la part de Mellal pour cacher son échec. Selon certaines sources, la relation de Mellal n’est pas si mauvaise seulement avec les supporters, puisqu’elle l’est aussi avec l’entraîneur Hubert Velud. Ce dernier a refusé les critiques lancées à son égard par son président, lequel veut, selon le coach, lui endosser l’entière responsabilité de ce qui se passe actuellement. Velud aurait demandé à rencontrer Mellal, hier, pour s’expliquer et lui demander de cesser de le critiquer dans ses propos accordés aux différents médias. Pour le technicien français, l’effectif qu’il a sous les mains est limité et qu’il faudra penser à le renforcer au lieu de tirer sur le staff technique. L’ambiance dans la maison de la JSK est électrique, au point où le risque est grand que cela influe négativement sur l’équipe lors de ses prochaines sorties.

La préparation de la rencontre du 5 du mois prochain face à l’AS Aïn M’lila, dans le cadre des 32es de finale de la coupe d’Algérie est d’ores et déjà perturbée.