Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal a annoncé le dépôt d'un pourvoi de cassation au sujet de la décision du tribunal administratif, rendue la semaine passée, le sommant d'organiser une assemblée générale dont le but est l'élection d'un nouveau président. La décision du juge avait pour rappel considéré que ce dernier ne détenait pas le nombre d'actions nécessaires pour être à la tête de la SSPA qui est une société commerciale. Pour faire barrage à la décision du tribunal, le président Cherif Mellal a fait appel, considérant que son élection à la tête de la SSPA s'est faite en toute légalité par une assemblée générale. Mellal affirmait en effet, qu'il ne bougera pas et qu'il fera tout pour rester à la tête de la JSK. Ce dernier accuse ses détracteurs de mener une cabale contre lui, via les médias, mais les supporters, précise-t-il, savent bien ce qu'il a fait pour le club après son arrivée. À rappeler par ailleurs que la décision du tribunal administratif met Cherif Mellal sur un fauteuil éjectable, d'autant plus que ses adversaires comptent organiser une assemblée générale le 9 du mois de février afin d'élire un nouveau président. Selon toute vraisemblance, ce sera Yazid Yarichene qui sera élu à la tête de la JSK. Ce dernier est soutenu par de nombreux actionnaires à l'instar de Malek Azlef qui semble lâcher Mellal. Dans une récente déclaration, ce dernier a justement appelé le président à quitter son poste, s'il ne peut pas gérer le club. Par ailleurs, les actionnaires qui soutiennent Cherif Mellal travaillent d'arrache-pied pour maintenir ce dernier dans son poste. De leur côté, les supporters sont nombreux à se mettre du côté de ce dernier. Une marche est d'ailleurs prévue le 30 janvier pour appeler Mellal à rester à la tête de la JSK. L'appel est largement relayé sur les réseaux sociaux. À noter, à cet effet, que la semaine passée, une autre marche a eu lieu dans la ville de Tizi-Ouzou à l'appel de quelques supporters qui ont scandé des slogans hostiles à ce dernier l'appelant à partir. En fait, la méthode utilisée contre Mellal est celle qui a eu raison de la ténacité de feu Hannachi. Celui-ci a été poussé à la porte après de nombreuses marches. Après l'arrivée de Mellal, les supporters l'ont massivement soutenu. Lui, de son côté, est arrivé avec un projet ambitieux pour le club. Ce qui a fait que tout le monde a plaidé pour son installation à la tête de la JSK. Quelques années plus tard, le projet semble péricliter. Les supporters ne voient rien venir à l'horizon d'où la colère d'une partie de ces derniers. Une partie qui se retrouve, aujourd'hui, à soutenir un autre président après avoir déchanté des promesses de Mellal.