Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, n'a pas caché sa colère contre les responsables de l'instance nationale du football. Dans sa dernière conférence de presse animée au siège du club situé dans la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou, Cherif Mellal s'est violemment attaqué à Kheireddine Zetchi qu'il a accusé de vouloir nuire au football national. Dans sa violente diatribe, ce dernier avait qualifié Zetchi d'incompétent et de ne pas vouloir régler le problème de la reprise du championnat. Pour le président du club kabyle, ce dernier aurait dû trancher depuis plusieurs semaines. Ainsi, par ces déclarations, Mellal annonce le retour des hostilités après une accalmie qui n'aura duré que quelques mois entre lui et les responsables du football algérien. L'on se souvient que l'année dernière, ce dernier avait accusé le président de la Ligue nationale de football Medouar de corruption en le qualifiant de représenter le mal pour ce sport au niveau national. La guerre des déclarations aura duré plusieurs mois avant qu'une accalmie vienne dissiper les hostilités. L'on se rappelle également que Mellal avait été sévèrement sanctionné par l'interdiction d'accès aux stades durant plusieurs rencontres. En fait, la question posée par Cherif Mellal sur la reprise des compétitions est plus que jamais d'actualité. Une réunion du Bureau fédéral était attendue pour hier, afin de prendre une décision finale sur la question. Les clubs attendent beaucoup de cette rencontre pour y voir plus clair sur la suite de cette situation qui perdure depuis le mois de mars dernier. Les clubs sont dans une situation difficile avec un flou entourant l'avenir immédiat. La décision de la poursuite ou de l'arrêt du championnat les libérera certainement de ce dilemme qui intervient alors que le mercato estival est ouvert. Parallèlement à cette guéguerre entre lui et les instances du football national, Mellal est en pleine campagne de recrutement de joueurs pour entamer une autre saison. Dans sa quête de doter son équipe d'éléments capables de donner le plus attendu d'eux, le président du club kabyle a également décidé de puiser dans son cru. Ainsi, six jeunes joueurs des U21 et des U19 viennent de signer des contrats pour cinq années. C'est une manière de donner leur chance aux joueurs du terroir comme il l'avait d'ailleurs promis à son arrivée à la tête de la présidence de la JSK. Toujours au chapitre du renfort, Mellal a fait appel à plusieurs anciens joueurs pour renforcer la direction. Ainsi, l'arrivée de Djahnit a sonné le tocsin. Ce dernier sera vite rattrapé par Kamel Abdeslam et Nacer Bouiche dont on attend la signature dans quelques jours. Mellal est vraisemblablement en train de renforcer son entourage comme il l'avait également promis. De nombreuses promesses qui sont en train d'être tenues comme le souhaitent les supporters également en train de s'organiser. Un comité national de supporters est sur le point d'être mis en place.