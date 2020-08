Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, rassure les joueurs en leur promettant de les payer avant la fin du mois en cours. Connaissant des problèmes de financement, plusieurs éléments n'ont pas caché leur colère contre la direction, qui a promis à maintes reprises de payer leurs dus, mais sans jamais concrétiser sur le terrain. Les salaires sont une nouvelle pomme de discorde entre Mellal et ses protégés, lesquels s'impatientent à mesure que le temps passe et le début de la nouvelle saison se rapproche. Par ailleurs, le mercato a ouvert ses portes depuis le 5 août dernier. Sur ce chapitre, justement, des sources proches de la direction du club de la Kabylie affirment que Mellal ne libérera pas beaucoup de joueurs cette année. À l'exception de Tafni et Renaï, aucun autre joueur n'est sur la liste des joueurs partants. Le premier serait prêté, alors que le second refuse cette éventualité. Renaï serait plutôt prêt à partir définitivement et non à titre de prêt. Des partants, il y a aussi le portier Oussama Benbot, qui serait tenté par une aventure à l'étranger, malgré sa volonté de donner une autre chance à la direction de son club pour régler son cas. Ce dernier, selon nos sources, n'aurait pas apprécié la baisse de son salaire demandée par Mellal qui considère que la JSK ne peut pas payer des dus aussi élevés. C'est pourquoi, malgré le silence qui entoure son avenir dans le club, il est visiblement fort possible que les Canaris aillent chercher un autre portier. C'est le même flou qui entoure l'avenir du capitaine, Nabil Saâdou, qui a été absent des terrains la fin de la saison dernière à cause d'une blessure au genou. Ce dernier que nos sources donnent rentrant au pays dans les tout prochains jours (il est en Tunisie, Ndlr) devrait s'asseoir à la même table que le président Mellal pour négocier son contrat. Selon toute vraisemblance, c'est le coach Yamen Zelfani qui aurait demandé son maintien à la JSK. D'autres sources affirment que Saâdou serait tenté par une aventure dans un championnat des pays du Golfe. Toujours au sujet des joueurs que la direction du club veut maintenir, des voix affirment que Mellal pourrait négocier avec Bensayah un autre contrat pour la saison prochaine. Sachant déjà que la JSK a fait le plein en jeunes talents. Après avoir promu des joueurs du cru, la direction a procédé au recrutement de 3 autres jeunes éléments ayant évolué dans des clubs de divisions inférieures. La stratégie de Mellal consiste, vraisemblablement, à faire le plein en jeunes talents pour les prochaines saisons. Preuve en est, ces derniers ont signé des contrats de 3 et 5 ans. À moyen terme, la JSK voudrait devenir un club formateur mais aussi monter une équipe capable de jouer pour les titres. Selon les déclarations de Mellal, la JSK renforcera tous ses compartiments en jeunes éléments qui pourraient devenir très efficaces dans les prochaines saisons. Les joueurs du cru sont également au menu pour la formation et les transferts. Le club compte par ailleurs en faire une source d'argent dans les prochaines années.