Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, travaille d’arrache-pied pour pouvoir réunir les sommes nécessaires au payement des salaires de ses joueurs. Après plusieurs appels du pied aux sponsors qui tardent à verser l’argent promis, il frappe à la porte de la Fédération algérienne de football pour décrocher les droits de retransmission des matchs du championnat et de la coupe d’Algérie. Selon des sources proches du club, la JSK aurait besoin de presque 10 milliards de centimes pour endiguer la crise et calmer l’ardeur des joueurs qui réclament leurs salaires. Faute de cette ressource, le club pourrait selon toute vraisemblances connaître de sérieuses turbulences. Selon nos sources, les joueurs sont vraiment en colère, surtout après les promesses non tenues de Mellal de verser leurs salaires avant l’Aïd. L’on se rappelle que ce dernier avait, en effet, promis de payer les joueurs avec l’argent des sponsors qui serait versé à ce moment-là, ce qui ne semble pas figurer au programme pour l’instant. Le boss du club de la Kabylie comptait beaucoup sur ces sources pour équilibrer la balance financière de son club, d’autant plus que la saison écoulée avait connu l’arrivée de gros sponsors. Finalement, ces derniers ne sont ni gros ni pourvoyeurs d’argent, malgré les grands coups de pub gagnés en se frottant à un grand club comme la JSK. D’autres questions se posent, par ailleurs, sur cette composante de la direction qui ne veut pas mettre la main à la poche. Plusieurs joueurs, dont des cadres, ont affiché une volonté de partir vers d’autres horizons. C’est ainsi qu’Arezki Hamroun est signalé comme partant, car se trouvant sur les tablettes de plusieurs clubs algériens à l’instar du CRB. Une situation qui va pénaliser le club kabyle qui manque déjà cruellement de meneur de jeu dans plusieurs compartiments dont l’attaque. Du côté des arrivées, l’on ne signale aucun joueur pour l’instant à l’exception du fils du club qui a exprimé son désir de revenir. Saïd Belkalem sera sans nul doute avec ses camarades au plus tard au début de la prochaine saison. Sa venue va combler un vide énorme dans la construction du jeu de la machine kabyle. Par ailleurs, notons que la JSK est sur le terrain depuis le début de la pandémie de Covid-19 avec les actions de solidarité. Plusieurs actions ont en effet été lancées par le club afin de venir en aide aux familles nécessiteuses en cette crise qui continue de sévir dans notre pays. La JSK a ainsi pris part à une grande opération de quête de financements avec l’association SOS Kabylie. Une opération qui se poursuit encore avec les élus de toutes les communes de la Kabylie avec les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Boumerdès, Bouira et Bordj Bou Arréridj. Enfin, pour revenir aux affaires du terrain, notons que la JSK risque de connaître une grande saignée dans ses effectifs au début de la prochaine saison.