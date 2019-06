Les supporters de la JSK sont sous le choc après la nouvelle de la sanction du président du club et la défalcation de trois points aux Canaris. La nouvelle est tombée avant-hier dans la soirée sur le site de la Ligue de football, LNF. Aussitôt, les responsables de l’équipe kabyle ont tenu une réunion d’urgence pour juger de la suite à donner à cette affaire. Au niveau des réseaux sociaux, la situation s’est enflammée quelques minutes seulement après la parution de la suspension.

Hier donc à Tizi Ouzou tout le monde attendait la conférence de presse annoncée par la direction de la JSK. Cherif Mellal, le concerné par la suspension de deux ans assortie d’une amende de un million de dinars, devait s’exprimer sur l’affaire qui risque de prendre des proportions alarmantes dans les prochaines heures. La première chose à retenir est que la direction du club kabyle refuse la décision et la considère injuste. L’affaire sera objet de recours auprès des instances nationales mais pas seulement.

En effet, les supporters ont largement commenté la décision de la LNF sur les réseaux sociaux. Un consensus est vite dégagé parmi eux sur la nécessité d’aller vers les instances internationales, le TAS et la FIFA. Les supporters ne veulent plus se limiter aux instances nationales considérant que ces dernières ont cautionné beaucoup de décisions prises à l’encontre de la JSK durant la saison qui vient de s’écouler. Pour eux, la situation exige un arbitrage international. Par ailleurs, beaucoup considéraient cette décision comme une revanche sur Mellal qui a connu beaucoup de conflits avec les responsables du football national.

En attendant le réexamen de la décision par la FAF

Par ailleurs, la sanction de deux années pour le président Cherif Mellal et Tarek Arrama est appelée à être revue à la hausse dans les prochains jours. Une radiation à vie de toute activité sportive reste ainsi suspendue sur la tête des deux responsables après le réexamen de la décision par la FAF. Une sanction très lourde au vue des affaires qui ont été soulevées par de nombreux autres présidents de clubs, lors de cette saison.

La lourdeur de la sanction qui a été infligée à Mellal et Arrama apparaît également au vu des révélations faites par la presse internationales cette année.

En effet, la BBC a été la première à défrayer la chronique mondiale sur les pratiques d’arrangement des matchs dans le football algérien avant que le journal sportif français ne vienne enfoncer le clou davantage. Ce dernier est pour rappel allé jusqu’à révéler les tarifs appliqués dans ce marchandage qui implique des présidents de clubs et des arbitres. Enfin, en attendant la réaction de la JSK, il est à noter qu’heureusement, la décision de défalcation des points n’a pas d’incidence sur la participation de l’équipe à la league des champions africains. Mais, la suspension de Mellal comme président est perçue comme une catastrophe par la direction et les supporters de la JSK qui promettent une riposte non moins grande dans les prochains jours. Une chose est sûre, le consensus chez les supporters est clair sur la nécessité d’aller vers les instances internationales.