La nouvelle va sans nul doute rendre heureux un grand nombre d'amoureux de la JS Kabylie. Après un déclin qui a duré deux décennies, les disciplines qui ont fait le bonheur du club kabyle en dehors du football vont renaître de leurs cendres. L'on assistera bientôt au retour des équipes de handball, de volley-ball et de judo au grand bonheur des amoureux du sport en général. La nouvelle a été donnée par le président de la JSK Cherif Mellal à l'occasion de l'anniversaire du club. Poursuivant sa politique de formation d'un futur club digne de l'ancienne JSK, Mellal annonce également le projet de formation de jeunes talents. Dans un avenir très proche, le club envisage de devenir un véritable réservoir de jeunes talents. La JSK va vendre de grands joueurs qu'elle aura formés dans son centre dont les travaux de réalisation vont incessamment reprendre. Mellal se dira convaincu que sa politique soutenue par les supporters réussira à former un club formateur digne de ce nom dans moins de trois années. Dans son intervention, le président du club kabyle évoque le chapitre épineux de la communication. Après l'échec de la première tentative, la JSK sera, selon lui, dotée d'une radio spéciale. Dans les prochains jours, les supporters pourront donc recevoir ce média sur Internet pour connaître les dernières nouvelles de leur équipe. Cette façon de communiquer, explique le chairman kabyle, évitera aux supporters d'être victimes des rumeurs et de l'intox des ennemis du club. C'est en effet par ce vecteur que les détracteurs de Mellal agissent pour le déstabiliser. Au chapitre du comité de supporters, l'orateur fera savoir que de nombreuses personnes sont à pied d'oeuvre pour former ce comité. La JSK a des supporters à travers tout le territoire national d'où la volonté d'intégrer des petits comités dans plusieurs wilayas. Au niveau de la Kabylie, chaque commune sera dotée d'un petit comité. Des structures qui seront chapeautées par un comité de wilaya élu. Ce volet important dans la vie d'un club tient à coeur au président qui veut le finaliser au cours de ce mois d'août. Enfin, revenant sur les derniers développements de la scène sportive nationale, Mellal a critiqué la décision de la FAF qui a désigné le CRB vainqueur du championnat. Le président du club kabyle estime qu'il restait encore huit matchs à jouer. L'arrêt du championnat, pour sa part, a été décidé d'un commun accord avec les présidents des clubs pour l'intérêt national. Cependant, bien que se trouvant à la quatrième place au classement, Mellal réclame une participation à la coupe de la Confédération africaine (CAF). Une grande pression est exercée par ce dernier pour que les autorités du pays prennent cette décision. Une participation justifiée, selon lui, par la situation incertaine de l'issue à donner à la coupe d'Algérie. Pour rappel, la participation à cette compétition africaine revient au club classé troisième et qui se trouve être actuellement le MCA.