Dans un communiqué publié, hier, dans sa page officielle Facebook, la direction de la JS Kabylie a formellement démenti l'information selon laquelle celle-ci aurait contacté l'ex-attaquant Djamel Menad en vue de prendre la tête de la barre technique. Ainsi, avec un ton acerbe, le communiqué affirme qu'«alors que l'équipe se prépare activement dans la sérénité, les ennemis de la réussite font dans l'intox», précisant sur le même ton que «la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, relayée par une certaine presse aux desseins bien connus à propos d'un accord imminent avec Djamel Menad, dénote une fois de plus la volonté de certains malintentionnés de vouloir à tout prix semer le doute au sein du staff technique en place». En fait, l'information, selon laquelle cet ex-attaquant qui a fait le bonheur des supporters de la JSK n'a été confirmée par aucune source crédible. Toutefois, ce genre d'informations risque de perturber le travail entamé par l'entraîneur franco-tunisien Yamen Zelfani, dont le contrat avec la JSK tient encore pour trois années. Ce dernier a, lors de son arrivée en Algérie après une longue absence due au Covid-19, réaffirmé sa volonté de rester avec les Canaris pour la durée de son bail signé l'année passée. Plus encore, Zelfani accompagné de son adjoint Fakhri, a entamé le troisième stage à Akbou. Ce qui indique que ce dernier est stable dans son poste d'entraîneur en chef avec de bonnes relations avec la direction. Par ailleurs, les Canaris préparent intensivement la reprise dans un climat de sérénité, rarement connu depuis quelques années. En plein stage dans la ville d'Akbou dans la wilaya de Béjaïa, les camarades de Hamroun s'entraînent sous la houlette du staff technique au grand complet, à sa tête Zelfani, ainsi qu'un staff médical très mobilisé pour le respect strict du protocole sanitaire. Ainsi, selon la direction du club, en plus des séances d'entraînement, les Canaris joueront quelques matchs amicaux afin de renouer avec la compétition. C'est ainsi qu'un premier match est programmé contre l'équipe de la DGSN, aujourd'hui, a` 15h au stade de Tazmalt alors qu'une seconde rencontre est fixée´ pour demain contre le NC Magra à 15h au stade de Bordj Bou Arréridj. Le troisième match se jouera face à l'O Médéa, jeudi à 10h au stade d'El Adjiba (Bouira). Ces trois matchs se joueront à huis clos. Enfin, rappelons que le comité des supporters de la JSK vient d'être mis sur pied après un travail de plusieurs mois. Avant-hier, son président Lamini a tenu à rappeler les missions de cette structure qui compte entre autres mettre de l'ordre dans les gradins. Le comité de supporters commencera son travail dans les jours qui viennent pour une organisation sans faille avec un grand professionnalisme. L'on peut noter également la présence de comités issus de plusieurs wilayas du pays.