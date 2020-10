Djamel Menad a été nommé nouvel entraîneur de l'USM Harrach pour un contrat d'un an renouvelable, après avoir trouvé un accord avec le directoire du club algérois. Menad succède à Sid Ahmed Slimani. «J'ai décidé de reprendre du service en m'engageant avec une école prestigieuse et une formation qui mérite d'être aidée pour atteindre son objectif qui est l'accession en Ligue 1», a déclaré Menad à l'issue de la cérémonie de signature de son contrat. Et d'ajouter: «Notre mission est difficile mais nous allons faire le maximum avec toute la famille du club pour atteindre notre objectif.

Je suis venu avec une nouvelle stratégie de travail. J'espère qu'on va travailler dans la sérénité pour l'intérêt du club.»