Réunie ce jeudi, la commission de discipline de la LFP a infligé deux matchs ferme de suspension au milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Thiago Mendes (28 ans, 10 matchs en L1 cette saison), et une sanction d'une rencontre au milieu défensif de l'Olympique de Marseille, Pape Gueye (21 ans, 11 apparitions et 1 but en L1 cette saison).Le premier avait directement été exclu, le week-end dernier, suite à un mauvais tacle sur Neymar, en fin de rencontre contre le Paris Saint-Germain (1-0) en Ligue 1. Le second a lui reçu deux cartons jaunes, mercredi, face à Rennes (1-2), dont un deuxième plutôt sévère pour un coup de coude involontaire sur l'attaquant breton M'Baye Niang. L'exclusion de Gueye, dès la 36e minute, avait changé le cours du match et quelque peu indigné l'entraîneur marseillais André Villas-Boas.