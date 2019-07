L’AC Milan se lâche pour Bennacer

Après avoir été annoncé en contacts avancés avec la Fiorentina, le milieu de terrain récupérateur international algérien Ismaël Bennacer (21 ans, Empoli) devrait finalement rejoindre le Milan AC. Selon les informations de Sky Sport Italia, les Rossoneri devraient verser 16 millions d’euros, plus des bonus (1 million d’euros), pour recruter l’ancien Gunner. Après avoir essayé de récupérer Dennis Praet (25 ans, Sampdoria Gênes), les dirigeants milanais auraient choisi de miser sur le Fennec. Les derniers détails auraient été réglés jeudi soir, et le natif d’Arles devrait débarquer pour évoluer devant la défense de Marco Giampaolo, le nouvel entraîneur des coéquipiers de Suso. Un accord contractuel aurait d’ores et déjà été trouvé (5 ans).

La Fiorentina veut Ounas

L’international algérien de Naples, Adam Ounas, serait dans le viseur de la Fiorentina qui souhaiterait s’attacher ses services lors du mercato estival, a rapporté La Gazetta dello sport. Les dirigeants de la Viola auraient mis l’homme du match face à la Tanzanie en CAN-2019 et auteur de deux des trois buts de l’Algérie (3-0), dans leurs petits papiers et attendent seulement de régler la situation de quelques joueurs dans leur effectif pour entamer le mercato entrant. Ounas, auteur d’une saison moyenne avec Naples et annoncé comme partant de Naples, mais sous forme de prêt, est aussi convoité par plusieurs clubs italiens dont Parme, Sassuolo et l’Atalanta Bergame qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Des clubs français ont l’intention de se rapprocher aussi de l’international algérien, selon France Football. Il s’agit de l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, qui est plus armé financièrement sur le mercato.

Abeid convoité par le FC Nantes

Le FC Nantes, Club de Ligue 1 française de football, veut engager l’international algérien Mehdi Abeid, actuellement en Egypte avec la sélection nationale pour disputer la phase finale de la CAN-2019, rapporte le site onefootball. Selon la même source, le FC Nantes qui prépare le départ de son milieu de terrain Valentin Rongier, est intéressé par le recrutement de Abeid (27 ans), dont le contrat avec son club Dijon a expiré fin juin. Le milieu de terrain algérien est aussi courtisé par des clubs anglais. Interrogé sur son avenir, avant de partir en Egypte, Abeid avait indiqué avoir envie de « changer d’air » et d’aller voir autre chose. « J’ai passé trois ans à Dijon et je ne les oublierai pas. Ça m’a permis d’avoir du temps de jeu, de pouvoir m’exprimer et de me faire connaître en France. Ce sont de bons moments », avait-il souligné.