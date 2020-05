La planète football a salué le retour réussi du ballon rond en Allemagne, premier grand championnat à redémarrer à huis clos samedi après l'interruption imposée par le coronavirus, en attendant l'entrée en lice des stars du Bayern Munich dimanche en fin d'après-midi. Les risques inhérents à la pandémie, le protocole sanitaire très strict, et la mauvaise humeur des supporters «ultras» opposés aux tribunes vides sont passés provisoirement au second plan, même si le consultant vedette du diffuseur Sky, l'ancien international Dietmar Hamann, a bien résumé la situation en parlant «d'une danse sur le fil du rasoir». Sevrés de football pendant deux mois, les fans ont été au rendez-vous de ce redémarrage, même s'ils étaient cantonnés devant leurs téléviseurs: plus de six millions de téléspectateurs étaient rassemblés samedi en Allemagne, permettant au diffuseur Sky de battre ses records d'audience pour le championnat, selon le site spécialisé DWDL. Et la reprise a été largement commentée dans le monde entier, où le football ne persistait jusqu'à présent que dans des cham-pionnats de seconde zone, du Bélarus au Turkménistan.

«Voici comment le monde fête notre Bundesliga!», s'est enthousiasmé le grand quotidien populaire Bild, relevant les nom-breux messages d'encouragements diffusés par de grands noms du football. «Ils le

disent, ils le font. Merci la Bundesliga!», écrit le fantasque Zlatan Ibrahimovic, actuellement sous contrat avec l'AC Milan. Dans la presse internationale, c'est aussi l'enthousiasme d'un retour à la vie «normale» qui domine. «Wunderbar» («merveilleux»), a titré en allemand le journal britannique Mirror on Sunday. Le retour au terrain n'a pourtant pas été facile pour tout le monde après

2 mois de confinement, où de nouveaux réflexes ont été acquis dans la vie quotidienne. Avec une pointe d'humour, le directeur sportif de Francfort Fredi Bobic a commenté les deux buts que son équipe a encaissé samedi dans les sept premières minutes contre Mönchengladbach

(défaite 1-3): «Nous étions dans les premières minutes encore dans l'état d'esprit coronavirus, et nous avons respecté les règles de distanciation sociale. C'est juste bête qu'on l'ait fait dans notre surface de réparation!» La reprise a aussi donné lieu à des scènes étranges, comme ces coudes entrechoqués pour célébrer un but. à l'inverse, on a aussi vu des réactions épidermiques d'embrassades, comme dans le football d'avant.