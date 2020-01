La crise qui a secoué le NA Hussein-Dey depuis l’intersaison pourrait s’orienter vers l’amélioration après que le président Ould Zmirli a nommé l’enfant du club, l’ex-international, Chaâbane Merzekane, en qualité de directeur sportif en attendant surtout la réaction des fans de l’équipe après la venue du coach Azedine Aït Djoudi en remplacement de Lakhdar Adjali. Il faut rappeler que le courant ne passait vraiment pas entre Lahlou, le président Ould Zmirli et le coach Adjali alors que ce dernier est très bien soutenu par les fans de l’équipe. Les supporters ont déclenché leur propre « Hirak » demandant le départ de tous les responsables à l’exception du coach Lakhdar Adjali, qui était constamment poussé à la démission par les responsables du club. Et c’est finalement le président Ould Zmirli qui a eu raison de tous. Même le wali délégué d’Hussein Dey ne peut rien faire. En recevant une délégation des fans du club, le responsable local a expliqué aux supporters qu’il n’a pas le droit de s’ingérer dans les affaires d’une société par actions et qu’il faudrait plutôt trouver un repreneur pour pouvoir effectuer les changements souhaités au niveau de la direction du club. Ceci dit, dès que Merzkane a été nommé directeur sportif, il avait sollicité le coach Aït Djoudi qui a mis fin à son contrat avec l’AS Ain M’lila, le mois dernier, pour assurer la barre technique. Ce dernier a trouvé un accord avec les dirigeants pour diriger la barre technique du club avec l’objectif d’« assurer le maintien ». « Je me suis entendu avec le président du club Mahfoud Ould Zmirli sur toutes les modalités du contrat qui sera signé dans les heures à venir. L’objectif qui m’a été assigné est d’assurer le maintien, je vais entamer mes fonctions dans les deux prochains jours », a affirmé à l’APS Aït Djoudi. Le NAHD a terminé la phase aller à la 14e place en championnat avec 15 points, à égalité avec le premier relégable le NC Magra qui compte un match en moins. D’autre part, l’équipe a été éliminée en 16es de finale de la coupe d’Algérie par le RC Arba de la Ligue 2 (1-0, AP). Sérieusement menacé par le spectre de la relégation, le NAHD, qui sera à partir d’aujourd’hui en stage à Chlef pour entamer la seconde partie de la saison en déplacement face à la JS Kabylie, le mercredi 5 février au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. A noter, au passage, que Merzekane a réussi à remettre des chèques aux joueurs avant-hier, relatifs à une mensualité avec promesse d’une deuxième avant le début du stage de Chlef. Ceci pour réconforter les joueurs qui ont bien souffert du point de vue des finances. De plus, Aït Djoudi veut étudier la liste des libérés établie par son prédécesseur avant de prende une décision finale sur les joueurs sur lesquels il ne comptera plus pour la phase retour. Ainsi, tout porte à croire que les choses ont bien bougé au sein des Sang et Or et ce stage de Chlef est bien programmé en dehors d’Hussein Dey pour éviter la pression sur les joueurs et le nouveau staff technique. Encore faut-il reconnaître que beaucoup reste à faire pour Ait Djoudi et les joueurs afin de sortir l’équipe de cette position de relégable et surtout de gagner la confiance des supporters, le 12e homme d’importance capitale pour réussir tout objectif…