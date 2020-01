Comme annoncé, il y a quelques jours, Walid Mesloub n’est plus dans les plans du RC Lens, club qu’il a rejoint à l’hiver 2018. Il joue de moins en moins et a perdu son brassard de capitaine. Plus que jamais sur le départ, l’ex-international algérien rejoint le club qatari d’Umm Salal. Avant son départ, Mesloub a résilié à l’amiable son contrat avec les Sang et Or. Le club français a salué le joueur pour son engagement et son comportement exemplaire depuis qu’il fait partie de l’effectif de l’équipe. Un dernier challenge pour l’ancien Lorientais avant de raccrocher définitivement ses crampons. Le directeur général du club Arnaud Pouille retient une chose, la rupture du contrat qui a été faite en totale transparence et dans la plus grande honnêteté.