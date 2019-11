Le président du Mouloudia de Saida (MCS), pensionnaire de Ligue 2, Mohamed Messaâdi a présenté sa démission pour des raisons financières, a-t-on appris jeudi du concerné. Ce dernier a expliqué que l’entrée des joueurs en grève durant une semaine et leur boycott des entraînements pour non perception de leurs salaires l’a contraint à la démission, soulignant que « cette attitude des joueurs n’est pas correcte et ne sert pas l’équipe ». En outre, Messaâdi a déclaré que la situation au club aggravée par le boycott des entraînements risque d’avoir des conséquences néfastes cette saison. Le MC Saida, qui affrontera le club de Lardjem au dernier tour régional de la coupe d’Algérie (ligue de Saida) aujourd’hui au stade de Tighennif (Mascara), occupe actuellement la 9e place au championnat de ligue 2 avec 17 points.