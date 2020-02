Lionel Messi a répondu à son ancien coéquipier Eric Abidal, lequel a fortement critiqué les Blaugrana pour leurs récentes prestations sur le terrain. L’ancien international tricolore, ancien coéquipier de l’Argentin au Camp Nou et désormais directeur sportif du club, a donné une interview à Sport publiée mardi dans laquelle il laisse entendre qu’une partie du vestiaire n’était pas à la hauteur des attentes avec Ernesto Valverde. « De nombreux joueurs n’étaient pas contents et ne travaillaient pas beaucoup et il y avait aussi un problème de communication interne, a-t-il déclaré. La relation entre l’entraîneur et le vestiaire était toujours bonne, mais il y a des choses qu’en tant qu’ancien joueur je peux sentir. J’ai dit au club ce que je pensais et nous avons dû prendre une décision. » Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions au cours du mois de janvier après la défaite contre l’Atlético Madrid en Supercoupe d’Espagne (2-3) et l’ancien coach du Bétis Quique Setien est arrivé pour le remplacer. Une sortie qui n’a guère plu à Lionel Messi. « Honnêtement, je n’aime pas faire ce genre de choses, mais je pense que chacun doit être responsable de son travail et assumer la responsabilité de ses décisions », a déclaré l’Argentin sur son compte Instagram. « Les joueurs, du fait de ce qui se passe sur le terrain, nous sommes aussi les premiers à savoir quand nous ne jouons pas bien. Ceux en charge de la direction sportive devraient aussi faire face à leurs responsabilités et par-dessus tout prendre en charge leurs propres décisions. Enfin, je pense que lorsque vous parlez des joueurs, vous devriez donner des noms car sinon vous entachez le nom de tout le monde et alimentez des rumeurs qui se propagent et ne sont pas vraies. » Rien ne va dernièrement du côté du Barça, qui a de nouveau perdu Ousmane Dembélé et qui compte toujours trois points de retard sur le Real Madrid, malgré sa victoire sur Levante ce week-end (2-1).